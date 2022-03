Arraial do Cabo inaugura nesta quarta-feira o Mirante da Prainha 

Arraial do Cabo inaugura nesta quarta-feira (23), o mirante Oscar Corrêa Pita Filho, na Prainha. A obra do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Arraial do Cabo, tem uma extensão de mais de 200 metros e foi iniciada em 2021. O Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, acompanhou todas as etapas da obra junto ao Governo do Estado, para que fosse finalizada o mais breve possível.



A inauguração contará com a presença de autoridades locais e também do Governador do Estado, Cláudio Castro.

O mirante é mais uma atração turística que a cidade acrescenta ao seu vasto repertório. De lá, o morador e o turista poderão apreciar com calma e segurança, uma das melhores paisagens da Região dos Lagos.

O nome, é uma homenagem ao pescador Casinho, que faleceu no ano passado, em Arraial do Cabo. Oscar Corrêa Pita Filho, pescador desde os 7 anos, foi soldador na Álcalis, vereador em 1996, Presidente da escola de samba Unidos da Prainha e um pai amoroso. Casinho deixou uma esposa, com quem foi casado por 44 anos, 2 filhos biológicos, 2 filhos do coração, 10 netos e 1 bisneto.

Desvio no acesso à cidade.

Durante a inauguração do Mirante, de 15h às 19h, o acesso à cidade será feito pela pista alternativa, na Rebeche.