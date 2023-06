Mamógrafo Móvel estará em Iguaba Grande até sábado

A secretaria de Saúde, em parceria com o Governo do Estado, estará disponibilizando até sábado (01), mais uma ação com o Mamógrafo Móvel. Os atendimentos estão sendo realizados na Praça da Estação, em Iguaba Grande, das 08h às 17h. O equipamento realiza exames digitais de mamografia, ultrassonografia e ultrassonografia com doppler a pacientes do Sistema Único de Saúde. Até o último dia de ação serão realizadas 420 mamografias e 240 ultrassonografias.

Os agendamentos foram realizados previamente pela Central de Regulação do município.



A iniciativa faz parte do eixo móvel do Rio Imagem e visa apoiar o diagnóstico precoce do câncer de mama e de outras doenças que afetam a população feminina. Os exames duram aproximadamente 20 minutos.