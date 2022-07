Mercado Extra reinaugura hoje em Cabo Frio com promoções

Unidade passou por reformas após encerramento da operação de hipermercados pelo GPA, em 2021, e faz parte do plano de conversões da bandeira





O Mercado Extra, formato de supermercados de vizinhança do GPA, vai abrir uma nova loja nesta terça-feira, dia 5, na cidade de Cabo Frio. A unidade fazia parte da rede de hipermercados descontinuada pelo GPA em 2021, e foi adequada ao conceito de lojas com a marca Mercado Extra. A inauguração marca a continuidade do plano de conversões das unidades, que já abriu duas lojas no mesmo formato em Petrópolis na semana passada e vai abrir uma em Teresópolis no dia 7/7, chegando a 36 lojas no estado do Rio de Janeiro.

O conceito de lojas do Mercado Extra é formado pela Rua do Comércio, onde os clientes encontram as melhores ofertas em itens da cesta básica; Mercadão, com produtos perecíveis com qualidade desde a origem, e também entram os benefícios da Feira Estendida, que funciona de terça a quinta-feira com produtos sempre fresquinhos; seção de Açougue e Frios, com equipes reforçadas de atendimento, onde são oferecidos os mais variados tipos de carnes e cortes ao gosto do cliente, além da Padaria, que disponibiliza pães e receitas de fabricação própria, além de produtos prontos para o consumo.

“O Mercado Extra oferece aos nossos clientes uma solução completa para compras de produtos do dia a dia, com a qualidade e confiança que só aquele bom vizinho pode oferecer”, diz Gino Castro, Diretor de Operações do Mercado Extra. “Até setembro, vamos alcançar o número de mais 3 lojas convertidas ao formato e chegaremos a 154 lojas, que já provou ser um modelo de sucesso e com grande aderência ao perfil de público das regiões onde as lojas estão inseridas”, completa o executivo.

As novas unidades do Mercado Extra contam com espaço de loja de até 3 mil m² e estacionamento para até 150 carros. Trata-se de ambientes revitalizados às necessidades dos consumidores de cada região, com foco na qualidade dos serviços e o melhor atendimento ao cliente, que conta ainda com preço competitivo e variedade de marcas exclusivas, como Qualitá, Taeq e Club des Sommeliers.

O Mercado Extra ainda se diferencia pelos benefícios exclusivos que oferece aos consumidores, como o Clube Extra, que garante aos clientes ofertas personalizadas, acesso ao folheto digital de todas as unidades e a uma lista de compras automática, na qual o app indica o que não pode faltar no carrinho com base nas compras anteriores do cliente. O app Clube Extra também conta com prêmios ou vale compras para trocas por pontos do programa de fidelidade Stix. Além disso, o Cartão Extra oferece 10% de desconto em toda a linha da marca exclusiva Qualitá, frete grátis nas compras acima de R$ 149 e parcelamentos exclusivos no site e app do Clube Extra.

SERVIÇO:

Inauguração no dia 5 de julho

Mercado Extra Cabo Frio: Av. Central, 100 – Jardim Excelsior, Cabo Frio.

Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 7h às 22h.