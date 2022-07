O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 05

São Pedro da Aldeia

Informações dão conta de que a licitação do transporte escolar de São Pedro da Aldeia vai acontecer nesta quarta-feira (06). Segundo os fofoqueiros de plantão do canhão, o vereador Isaías do Escolar já prometeu correr para o Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Como falam os cabistas pode dá “ruim”.

Iguaba Grande

O chefe de Gabineprefeito Vantoil Martins, Fábio Costa, tem acordado cedinho para caminhar pelas ruas de Iguaba, de olho no futuro. Está semana, Fabinho foi visto fazendo uma filmagem no bairro Estação, quem pulou da cama ao saber foi o vereador Elifas Ramalho que teria até causado ciúmes ao colega Luciano Silva. Que coisa!



Arraial do Cabo

O Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (Idac) já instalou mais de 1000 Leds nos bairros dos Distritos de Arraial do Cabo, sendo 501 em Novo Arraial, 261 em Caiçara, 218 em Sabiá e 93 em Pernambuca. Esse modelo de iluminação proporciona alta eficiência energética e maior vida útil em relação às lâmpadas incandescentes. As equipes iniciam, em breve, a instalação de Leds no distrito de Figueira. A iniciativa faz parte de uma série de investimentos do governo municipal nos distritos, com o objetivo de garantir mais segurança e qualidade de vida para os moradores.

Araruama



Um novo decreto da prefeita de Araurama, Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho, que entrou em vigor no dia primeiro, e se estende até 31 de agosto, mantém a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial em uma serie de locais. O uso da máscara em Araruama continua obrigatório em ambientes fechados de escolas públicas e particulares diante da recusa de responsáveis a vacinar crianças maiores de cinco anos. A máscara também é obrigatória para funcionários de estabelecimentos que manuseiem ou sirvam alimentos ou bebidas, além de hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios de exames.

Búzios

A Prefeitura de Búzios lança, na próxima segunda-feira, na Praça Santos Dumont, Centro, das 9 da manhã às quatro da tarde, a campanha “Concilia Búzios 2022” em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio. A campanha é direcionada para que os contribuintes em débito com o município, e sujeitos de cobrança judicial (execução fiscal), possam quitar suas dívidas ate o dia 29 de julho.

Cabo Frio



A Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio e o INEA tem prazo de sete dias para vistoriar o Mangue da Ogiva e verificar se o canal de ligação com o mar foi obstruído e informar o impacto ao meio ambiente e a população. A determinação é do Ministério Publico. O promotor de Justiça Vinicius Lameira esteve ontem no local e quer saber também, caso sejam comprovadas, se as obstruções foram autorizadas pelo Órgão ambiental competente. O promotor lembra que o empreendimento já é objeto de ação civil publica, para impedir intervenções na area e que recebeu uma série de denuncias relatando que o responsável pelo resort teria interrompido o fluxo de aguas de canais, colocando o manguezal em risco.