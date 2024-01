Novo Arraial vai receber instalação de hidrômetros

A Prefeitura de Arraial do Cabo e a Prolagos assinaram na manhã desta quinta-feira (4), a Certidão Ambiental de Inexigibilidade de licenciamento para a instalação de hidrômetros nas residências do bairro Novo Arraial, no distrito de Arraial do Cabo.

O prefeito Marcelo Magno entregou o documento em mãos ao presidente da Prolagos, Pedro Freitas. Nesta etapa, cerca de 2.300 moradores serão beneficiados, em 650 casas.

O serviço de instalação terá início já no mês de janeiro. De acordo com a concessionária, a previsão é que já tenha água na torneira dos moradores no início do mês de fevereiro.

Além de beneficiar os moradores, essa política pública vai auxiliar no fomento do turismo no Novo Arraial.