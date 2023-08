Novo Secretário de Obras de Cabo Frio vistoria intervenções pela cidade

Carlos Augusto Gonçalves, o popular “Cagú”, novo secretário municipal de Obras em Cabo Frio, não se prendeu ao gabinete e nesta quinta-feira (24) foi pessoalmente acompanhar as intervenções realizadas pela secretaria.

O secretário esteve vistoriando a obra do deck na Orla da Praia do Forte, e avaliou cuidadosamente o andamento dos trabalhos.

“Todos sabem que a Praia do Forte é um dos mais importantes cartões postais e pontos turísticos da nossa cidade. Pensando nisso, a prefeita Magdala Furtado solicitou um acompanhamento rigoroso, para que entreguemos essa tão importante obra no prazo. Nesse verão, cidadãos e turistas já poderão desfrutar do espaço com segurança”, afirmou o secretário.

Cagú ainda fiscalizou o andamento das obras na Rua Tamoios, também na Praia do Forte, na Praça do bairro Vila Nova, e os serviços de desobstrução dos bueiros pela cidade.