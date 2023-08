Aquiles Barreto, ex-vereador de Cabo Frio, não é mais secretário do Estado

Na última quarta-feira, dia 23, o prefeito do Rio de Janeiro assinou o decreto de exoneração de Aquiles Barreto.

Aquiles, que é ex-vereador e ex-prefeito interino de Cabo Frio, não é mais o secretário de Integração Metropolitana do Rio de Janeiro. Aquiles teria sido exonerado a seu pedido, tendo em vista as eleições municipais ano que vem.

Eduardo Paes já nomeou o substituto, que será Marcos Dias Pereira, que é irmão do Pastor Everaldo, presidente do PODEMOS.



Confira a nota de Aquiles na íntegra:

“Queria agradecer imensamente cada amigo que formei, aqui no Rio, em especial meu líder/irmão Eduardo Paes, que me inspira a fazer a política transformadora, onde se trabalha dia e noite para melhorar a vida, de cada carioca. Que orgulho ter ficado 2 anos ao seu lado, aprendendo tanto. Hoje sei que sou muito melhor. E por ter aprendido tanto, me coloquei à disposição para dar espaço, para uma nova formação política em seu governo. Aproveito para das boas-vindas ao meu também amigo Marco Dias.

Mesmo sem precisar entrar em assuntos pessoais, sinto necessário alguns esclarecimentos.

Não existe amor maior do que o de um pai, para um filho, e no meu caso são dois, João e Martin. Só eu sei o quanto estou sofrendo, sem poder estar mais presente no dia-a-dia, sem poder levá-los para o colégio, ou mesmo ajudar a fazer o dever de casa, coisas simples mas para um pai apaixonado, tem me feito muita falta. De que adianta conseguir status de secretário da capital, se o que me preenche é um abraço dos meninos, então com muita certeza de dever cumprido, abro espaço para outro companheiro brilhar, porque o meu maior brilho nesse momento é ser o melhor pai do mundo. Filhos, papai ama muito vocês. À equipe SEIM, meu muito obrigado. Ao prefeito e amigo Eduardo Paes, estamos juntão e não te largo nunca mais”, disse.