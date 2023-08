O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 02

Búzios

O juiz de Búzios, Rafael Baddini de Queirós Campos, extinguiu o processo do vereador Adiel da Silva, o Dida Gabarito, que pedia a extinção do mandato do vereador Lorran Gomes da Silveira – titular da caderia – afastado do cargo pela justiça, acusado de corrupção e a destituição do presiente da Câmara, Rafael Aguiar. O vereador alegava que Lorran deixou de comparecer à terça parte das sessões ordinárias da Câmara e que ele não estaria exercendo as atribuições como vereador há mais de 600 dias, desde a decretação da prisão. Dida também acusava o presidente da Câmara, Rafael Aguiar, de omissão. O juiz, na sentença, lembra que para que haja a perda ou a declaração de extinção do mandato, é necessário que o processo Administrativo seja concluído em decisão que não caiba mais recurso, o que ainda não ocorreu e frisa que não pode ser o afastamento do vereador determinado pelo Judiciário.

Cabo Frio

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, espera, para a próxima sexta-feira, o depósito da parcela de julho dos royalties de petróleo referente a produção de maio. Será o primeiro repasse do governo dela, apesar do município contabilizar este ano mais de R$ 151 milhões. A prefeitura, em nota, informou que recebeu da Agência Nacional de Petróleo a previsão de que o repasse dos royalties está previsto para ser crédito sexta-feira. Destaca ainda que o atraso no pagamento, que ocorre em todo o país, prejudica o planejamento financeiro do município. A prefeitura encerra a nota garantindo que todos os esforços estão sendo feitos para manter os salários e o pagamento da Moeda Social Itajuru em dia. Segundo a ANP Cabo Frio deve receber este ano cerca de R$ 305 milhões de Royalties. Ano que vem a previsão é de R$ 340 milhões.

Saquarema

Saquarema, a Capital do Surfe, é a capital da gastronomia neste mês. A cidade celebra a boa mesa com o Festival “O Gosto de Agosto”, que acontece todos os fins de semana até 10 de setembro, em 24 restaurantes de diversos bairros da cidade. Os pratos são temáticos, elaborados especialmente pára o festival e tem preços populares. Entradas a partir de R$ 15 Reais; prato principal a partir de R$ 25 e sobremesas a partir de R$ 10. No menu, “Salmão Saqua, Surfando nas Ondas dos Sabores”. O prato, do restaurante “Armazém 1.620” é feito com Salmão selado na manteiga de ervas, servido com molho de frutas vermelhas e vinho, caviar cítrico, acompanhado de creme de milho e farofa. Na sobremesa, pudim de queijo com calda de goiabada e farofinha de queijo.

Arraial do Cabo

A Câmara de Vereadores de Arraial do Cabo enviou uma notificação ao ex-prefeito, Wanderson Cardoso de Brito, para comparecer nesta quinta-feira (3), às 10h, no Plenário da Câmara Municipal, para a sessão de julgamento das Contas de Ordenador de Despesas relativas ao exercício de 2013, com PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO com irregularidade, impropriedade. “Notifico ainda que o interessado poderá juntar documentos, comparecer à sessão de julgamento e apresentar defesa ou qualquer documentação para apreciação do plenário, assegurando assim a amola defesa e o contraditório garantidos constitucionalmente”, diz o documento emitido pelo presidente da Casa, Pedro Caju.

São Pedro da Aldeia

O vereador Márcio Soares de São Pedro da Aldeia está completando hoje mais um ano de vida. Segundo a galera do canhão, desde às primeiras horas, desta quarta-feira, vem recebendo ligações e muitos presentes. Parabéns e muitos anos de vida!

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande, Alan Rodrigues, esteve no programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM. O nobre edil falou dos projetos e do futuro. Aliás, falou da possibilidade de ser vice em 2024, mas ressaltou que vai depender do grupo político e do prefeito Vantoil Martins.