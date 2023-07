O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 05

Araruama

Alexandre Pires será uma das atrações da tradicional exposição agropecuária, do municipio Araruamense, que acontecerá entre os dias 02 e 05 de novembro. O evento contará com dois palcos, área vip, além do festival do aipim, exposição de aves exoticas, e o tradicional concurso “laranja, folha murcha mais doce”.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia ganhou quatro pontos de coleta de óleo de cozinha usado, através de uma parceria com a Unilagos – Reciclagem de Óleo Vegetal. A iniciativa tem como objetivo promover a reciclagem do material. Como forma de incentivo ao descarte correto, para cada 2 litros recolhidos, a Unilagos irá conceder ao morador aldeense um detergente de 500 gramas, produzido com óleo reciclado. É importante ressaltar que a ação do óleo causa danos à natureza quando despejado incorretamente. O descarte incorreto pode entupir o encanamento doméstico e a rede de esgotamento sanitário. O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, disse que pretende ampliar na coleta para os pontos comerciais. As coletas são feitas na sede das secretarias de Meio Ambiente, Agricultura, na subsecretaria de Pesca e no Jardim Rosa.

Arraial do Cabo

O Ministério Público do Estado do Rio ajuizou ação contra o ex-prefeito de Arraial do Cabo, Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, e outras três pessoas, além da empresa “Redemasther” por improbidade administrativa. A empresa não conluiu as obras de construção do teatro municipal ao custo de pouco mais de R$ 5,5 milhões. De acordo com a denuncia do MPRJ, apesar da prefeitura ter pago 83,81% do valor inicial, apenas 42% da obra foi executada. O Ministério Público diz na denuncia que a empresa deixou apenas “um esqueleto inútil e em deterioração num exemplo de flagrante desperdício de recursos públicos” e pede a devolução integral do valor pago com juros e correção, a suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos e ainda o bloqueio de bens dos réus no valor de R$ 9 milhões.

Búzios

O secretário de Saúde de Búzios, Leônidas Heringer foi afastado do cargo durante a operação Operação Maculados, desencadeada pelo Ministério Público, que prendeu o vereador de Rio das Ostras, Vanderlan Moraes, e cumpriu mandados de busca e apreensão em Niterói e São Pedro da Aldeia. O vereador, de acordo com as investigações do MP, cometeu crime de corrupção ativa ao oferecer cargos em comissão e percentual de notas fiscais emitidas a um servidor público, responsável por confeccionar termos de referências de licitações na área da saúde em ano de pandemia. Leônidas exercia, à época, o cargo de coordenador do Fundo Municipal de Saúde de Rio das Ostras. Segundo o MP, houve o direcionamento de licitação que contou ainda com a participação dos sócios da empresa HJR Farma. O momento em que Vanderlan Moraes ofereceu a proposta ao servidor público foi gravado.

NOTA DA PREFEITURA DE BÚZIOS

A Prefeitura de Armação de Búzios teve ciência nesta quarta-feira (05), pelos meios de comunicação a respeito da operação deflagrada pelo Ministério Público sobre fato ocorrido em 2020, em Rio das Ostras. Até o momento não houve nenhuma comunicação oficial para a Prefeitura. O secretário de Saúde do município, Leônidas Heringer Fernandes, pediu exoneração do cargo para dar cumprimento espontâneo à decisão e exercer seu direito de defesa. A Prefeitura de Búzios reitera seu compromisso com a transparência e a legalidade, nesse sentido, a administração municipal expressa sua confiança no sistema judiciário e no respeito aos princípios fundamentais da justiça.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, pode receber alta médica até o fim de semana para continuar o tratamento em casa. A informação é do vereador e líder do governo na Câmara, Davi Souza, que esteve com o prefeito na manhã desta quarta-feira (05). Davi Souza disse que o prefeito apresentou melhora no quadro de saúde e já está se alimentando. O clima é de esperança e ele voltou a pedir orações para o prefeito. O prazo legal para o afastamento de José Bonifácio vence na próxima quarta-feira. Nesse caso, a vice, Magdala Furtado assumiria a prefeitura. O governo ainda não informou se o prefeito, caso tenha alta do hospital no fim de semana, vai se afastar das funções para que Magdala assuma interinamente a prefeitura.

Iguaba Grande

Nicolas Tahim, filho do ex-candidato prefeito, Washington Tahim, vira secretário de esportes de Iguaba Grande. Nicolas passa a fazer parte do grupo político do prefeito Vantoil Martins, sendo assim, Iguaba Grande, deixa de ter um grande nome na oposição para o pleito eleitoral de 2024 e o prefeito Vantoil assume a posição de um dos maiores articuladores políticos do municipio iguabense.