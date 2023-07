CABO FRIO: Festival do Camarão é adiado

A Prefeitura de Cabo Frio informa que, em virtude do atraso no fornecimento de bens e serviços necessários para a realização do evento, o Festival do Camarão que aconteceria neste final de semana, foi adiado para os dias 14, 15 e 16 de julho. O evento irá ocorrer na Praia do Siqueira, com vasta programação cultural e gastronomia típica. A programação completa será divulgada nos próximos dias.