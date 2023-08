O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 16

Araruama

O ex-prefeito de Aruama, Francsico Ribeiro, o Chiquinho da Educação, anunciou ontem o rompimento do grupo com a vice-prefeita Rayana Alcebíades, até então conhecida como Rayana de Chiquinho. Em vídeo divulgado numa rede social, ele disse que a vice não fala mais em nome dele, do grupo ou da prefeita Lívia Belo. O ex-prefeito frisou ainda que os príncipios do grupo é ter Deus como alicerce de vida e a família como base de tudo. Segundo ele, quem não entender esses princípios não fica no grupo. Rayana foi candidata a deputada com o apoio do grupo e chegou a usar o nome Rayana de Chiquinho. A vice, que se define como uma mulher forte e corajosa, lembra que foi criada pela mãe e que não aceita ser oprimida. Ela confirmou o rompimento com o grupo da prefeita e afirmou que não é Rayana de Chiquinho, nem Rayana de Lívia, mas Rayana de Araruama. Segundo ela, a mulher precisa ocupar espaço sem carregar ninguém nas costas.

Búzios

A ex-vereadora de Búzios Gladys Nunes não está mais inelegível. Ela conseguiu a certidão de quitação eleitoral junto ao TRE e garantiu que está apta a disputar as próximas eleições. Gladys ficou inelegível nas eleições municipais de 2020 por não ter apresentado a prestação de contas da campanha eleitoral de 2018, quando concorreu a uma cadeira para a Assembleia Legislativa do Estado. Na disputa pela prefeitura de Búzios, ela acabou desistindo da campanha para apoiar o candidato do PDT Leandro do BOPE e indicou a filha para vice. De acordo com o desembargador do TRE, Henrique Carlos de Andrade Figueira, os valores referentes ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha foram pagos por Gladys, o que permitiu a regularização da prestação de contas e da situação eleitoral da ex-vereadora.

São Pedro da Aldeia

O vereador de São Pedro da Aldeia, Izaías Pinheiro, o Izaías do Escolar, disse que o prefeito aldeense Carlos Fábio da Silva, o Fábio do Pastel, pretende instalar sobre as estrututuas das gavetas do Cemitério Jardim Park da Saudade, no Retiro, as placas solares da usina de energia solar fotovoltaica. O vereador classificou o projeto de “absurdo”, lembrou que o cemitério é um local sagrado e revelou ser contra o pedido de empréstimo do prefeito no valor de R$ 17 milhões e meio, junto ao Banco do Brasil, para pagamento em 120 meses, que vai viabilizar a instalação da usina. O vereador lembrou que o município recebeu ano passado R$ 90 milhões só de royalties. O empréstimo, de acordo com o projeto, também vai viabilizar a construção da escola Municipal Especial Pedro Paulo Lobo para crianças portadoras de necesidades especiais e obras de drenagem e asfaltamento em diversos bairros.

Saquarema

Saquarema tem 39 candidatos na disputa por cinco vagas para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A lista de candidatos aptos a disputarem a eleição foi divulgada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. A eleição está marcada para o dia primeiro de outubro. Qualquer pessoa está apta a votar. Basta apresentar o Título de Eleitor e Carteira de Identidade, estar inscrito na Zona Eleitoral e constar da lista de votação, encaminhada antecipadamente pelo TRE. Os cinco candidatos mais votados irão compor a nova equipe do Conselho Tutelar do município. Além disso, serão eleitos outros cinco conselheiros suplentes. Os eleitos terão salário de R$ 4 mil 684 Reais e 66 centavos mas não poderão ter qualquer outra atividade profissional remunerada, pública ou privada.

Cabo Frio

O médico Marcelo Paiva Paes, diretor do Hemolagos, disse que o ex-secretário de Saúde, Jânio Mendes, se escondeu atrás da burocracia do Estado para não pagar a dívida do município com o banco do Sangue, como um rato que se esconde no buraco. Marcelo lembrou que Jânio Mendes não é mais secretário e que a discusssão não cabe mais a ele. O diretor do Hemolagos lembrou que como secretário Jânio ignorou as diversas cobranças inclusive por zap. Marcelo revelou que Jânio autorizou o envio das notas para a Saúde com o reajuste que o ex-secretário diz ter sido contestado pela procuradoria. Marcelo Paiva afirma que ex-secretário não pagou porque não quis e que agora não tem nada a tratar com Jânio. A dívida soma R$ 260 mil e espera discutir com o secretário Bruno Alpacino. O médico garante, entretanto, que pacientes de Cabo Frio que necessitam de sangue não ficarão desassistidos. A cobrança não vai prejudicar a população.

Arraial do Cabo

A nova recepção do pronto socorro do Hospital Geral será entregue aos moradores no dia 21 de agosto, próxima segunda-feira. A área pediátrica será separada do espaço dos adultos. O objetivo é garantir um atendimento mais rápido e evitar aglomeração na unidade. Nas novas instalações haverá uma sala para atendimento odontológico, uma sala para sutura, uma sala para eletrocardiograma, uma sala de trauma com seis leitos para adultos e crianças e duas salas de observação.

Iguaba Grande

O Sombra tem ouvido em Iguaba Grande que o vereador Paulo Rito, que atualmente ocupa a secretaria da Pessoa Idosa, é muito “espaçoso”. Só que o Jornal de Sábado entrou em contato com o próprio para saber o achava dos comentários e Paulo Rito disse quem trabalha incomoda muito e causa ciúmes mesmo. O moço tá que tá!