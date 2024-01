O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 25

São Pedro da Aldeia

Os profissionais de Educação da rede municipal de São Pedro da Aldeia realizam assembleia, nesta sexta-feira, às nove da manhã na praça da Igreja histórica, seguida de um ato de protesto na porta da secretaria de educação.

A direção do SEPE Costa do Sol reclama da falta de diálogo do governo antes do início do ano letivo e promete cobrar durante a manifestação uma posição oficial da prefeitura sobre o projeto de lei das trinta horas; a manutenção do texto final do PCCR e a volta do pagamento do auxílio transporte em dinheiro.

Os profissionais alegam que a adoção do vale transporte em cartão prejudica muitos trabalhadores. Segundo o sindicato, o cartão aceito apenas nos ônibus da Viação São Pedro, deixa muitos profissionais sem transporte já que moram em bairros distantes ou até mesmo em outras cidades, como Cabo Frio, Iguaba Grande e Rio das Ostras.

Arraial do Cabo

Uma ação, que acontece pela segunda vez, acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, das 9h às 13h, na área central e nos distritos do município. No dia 29, será no Posto de Saúde Sabiá, enquanto no dia 30 a ação ocorrerá na Praça Fabio Souza, em Monte Alto (Praça de dentro), e no dia 31 na rua da Liberdade s/n (em frente à prefeitura). Dentre as atividades oferecidas estão a solicitação do CPF (1ª e 2ª via), título de eleitor (1ª e 2ª via), habilitação para casamento, termo de união estável, cálculo de rescisão, capacitações e muito mais. Além do caráter social da ação, a equipe busca conscientizar e atender às necessidades da população, oferecendo serviços e orientações. A iniciativa é da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Detran Mulher, em parceria com outros colaboradores.

Araruama

Araruama vai ganhar um espaço ecológico e de lazer nunca visto antes no município. O Botânico das Asas será inaugurado no dia 27, sábado, às 10h. Trata-se de uma extraordinária área ambiental que conta com Palácio das Borboletas, Palácio das Araras, espaço para piquenique para toda a família, além de ser uma área de conservação biológica de plantas e animais. O espaço, que fica no Parque Hotel nos fundos da Praça Menino João Hélio, está repleto de espécies: lindas borboletas de várias cores, araras, e outras aves silvestres e exóticas, como pavões, marrecos e cisnes, que vão encantar os visitantes. O objetivo é que o Botânico das Asas proporcione amplo conhecimento e conscientização da população a respeito da preservação da fauna e flora regionais, bem como uma excelente experiência de lazer com integração à natureza. O espaço também atrairá os turistas que visitarem o município e não só pelas belezas, mas pela curiosidade que desperta com as atrações de observação das aves ornamentais e as ações educativas que ocorrerão no local; um verdadeiro patrimônio ecológico de Araruama que a prefeita Livia de Chiquinho está deixando como mais um de seus legados.

Cabo Frio

O secretário de Cultura de Cabo Frio, Márcio Sampaio, filho da ministra Nísia Trindade, nomeado um mês depois da liberação de R$ 55 milhões para Cabo Frio pelo Ministéio da Sáude, se reuniu ontem em Brasília com a Ministra da Cultura Margareth Menezes e diversas autoridades do governo federal. Durante a reunião com a secretária de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Iêda Leal, foi apresentado o programa Rotas Negras, além do projeto dos Agentes da Promoção de Igualdade Racial e o fortalecimento da Semana Teixeira e Sousa. Com o gerente de articulação regional da EMBRATUR, Ricardo Reis Pinheiro, e Tânia Neres, coordenadora Nacional do Afro Turismo, foram discutidos projetos cultu-rais e turísticos para Cabo Frio e toda a região. O secretário também apresentou projeto de um Festival Literário de Reparação – em homenagem a Teixeira e Sousa.

Iguaba Grande

Nesta manha, o vereador Júnior do Bombeiro esteve reunido em seu gabinete com ThiagoLemos, Coordenador do Projeto Poupa Tempo do na Zona Norte do RJ e sua equipe. O projeto tem o objetivo de agilizar o processo de emissão de documentos como 2ª via do CPF, RG, CNH, Cartão do SUS, Cartão de Estacionamento para Idosos e PCDs e até Passaporte. Tudo isso sem custo para a população. “Estamos viabilizando a vinda do Projeto, que é sucesso na capital, para Iguaba Grande. Assim poderemos dar isenção em diversas documentações, muito solicitadas pela nossa população, em um curtíssimo espaço de tempo, sem a necessidade de deslocamento. Quase três milhões de brasileiros não têm nem sequer certidão de nascimento, segundo o IBGE. Sem um RG e um CPF, um brasileiro não consegue se matricular numa escola, não tem acesso a benefícios sociais do Governo, não pode ir ao sistema público de saúde fazer consultas. Com o projeto funcionando em Iguaba, nossa população vai poder tirar seus documentos sem custos e em um curto prazo de tempo”, disse.

Búzios

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Coordenadoria de Posturas, está nas praias fiscalizando e orientando banhistas e comerciantes. Com a proximidade do carnaval, as atuação são intensificadas. É proibida a permanência ou banho de animais na praia, mesmo acompanhados de seus tutores, instalação de aparelhos ou dispositivos somente com autorização pública, a prática de esportes como futebol, voleibol e frescobol fora dos locais e horários designados, assim como o descarte inadequado de lixo, são também proibidos. Além disso, os agentes atuam para combater o comércio irregular de alimentos e mercadorias.