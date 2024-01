Projeto Defesinha Verão 2024, em Cabo Frio, encerra 1ª edição com cerimônia de premiação para os participantes

Emoção e gratidão foram a tônica do encerramento da 1ª edição do Projeto Defesinha Verão 2024, em Cabo Frio, realizado nesta quinta (25), no Shopping Park Lagos, um dos parceiros do projeto. Além das 120 crianças e adolescentes inscritos e seus responsáveis, a solenidade também contou com a participação de autoridades municipais e dos parceiros do projeto.

“Minha palavra para vocês hoje é gratidão. Só posso agradecer por terem abraçado o projeto junto comigo com tanto amor e dedicação. Agradeço aos responsáveis, aos monitores, a todos os parceiros, porque sem vocês nada disso teria acontecido, e, principalmente, às crianças e aos adolescentes, que também confiaram na gente. Muito obrigado”, declarou o superintendente de Defesa Civil de Cabo Frio, Marcus Dothávio, que ganhou de presente dos responsáveis uma foto emoldurada com a equipe e as crianças e adolescentes na visitação ao Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado.

Durante o evento, as crianças Oliver e Manuela, representando os pelotões, fizeram o juramento do Defesinha e emocionaram todos os presentes. Sheila Mendes, representando os responsáveis e o grupo dos monitores, agradeceu a união para a realização do projeto.

“O que estamos vendo aqui é o resultado da união que o comprometimento do Dothávio provocou. Nós, pais de Tamoios, estamos aqui para mostrar que a gente se une, se entrega. O que tiver de projeto em Tamoios a gente vai participar. A transformação que vimos nessas crianças, o aprendizado que eles tiveram e nós também, a oportunidade que tivemos de conhecer vários lugares, então, nossa palavra é gratidão”, afirmou ela.

Ao longo da cerimônia, foi exibido um vídeo com os melhores momentos do Defesinha. Também foram entregues certificados e medalhas a todas as crianças e adolescentes, além de um brinde para os monitores voluntários que auxiliaram nas atividades do projeto.

As autoridades que compuseram a mesa, como a prefeita Magdala Furtado; o secretário de Segurança e Direitos Humanos, André Magalhães; o vereador Ruy França; o coordenador regional da Defesa Civil da Baixada Litorânea, tenente coronel Fábio Gonçalves; e o superintendente de Defesa Civil de Cabo Frio, Marcus Dothávio, também receberam um troféu cada das mãos das crianças.

Também estavam presentes o subcoordenador tenente coronel Marcos Neiva; a representante da Cruz Vermelha de Cabo Frio, Amanda Ferrari; e Jonathas, da Naval Tour, que cedeu gratuitamente o passeio de barco para as crianças.

A programação

As diretrizes do Projeto Defesinha foram transmitidas às crianças e adolescentes durante toda a realização do projeto. Para isso, as atividades foram realizadas em diversos pontos de Cabo Frio e região.

Os pontos de atividades foram a Área de Proteção Ambiental (APA) Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios, que contou inclusive com plantio de mudas nativas da Mata Atlântica; o Canto do Forte, na Praia do Forte; a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia; a Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, e a Praia do Balneário, em São Pedro da Aldeia.

Também teve visitação à Ilha do Japonês; ao Centro de Visitação e Educação Ambiental Marinha do Projeto Albatroz; gincana na Praia de Tamoios; passeio de Catamarã, ida ao Boulevard Canal, Ilha do Japonês, Praia do Forte e Morro da Guia, com piquenique; visita ao Centro de Treinamento de Jiu-jitsu da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio e limpeza na Praia do Forte. A culminância das atividades foi com a solenidade de formatura do Projeto Defesinha.

Sobre o Defesinha

A 1ª edição do Projeto Defesinha Verão 2024 foi uma realização da Superintendência de Defesa Civil de Cabo Frio, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e Segurança do município. A atividade aconteceu de 8 a 25 de janeiro e foi voltada exclusivamente para crianças e adolescentes de Tamoios na faixa etária de 4 a 14 anos.

O projeto foi dividido em três categorias, que foram os pelotões Defesinha (4 a 6 anos); Defensores (7 a 10 anos); e Protetores (11 a 14 anos).

Para além das brincadeiras e do lúdico, o objetivo do Defesinha foi ofertar atividades variadas focadas em temáticas como meio ambiente e civismo, para estimular a cidadania; além de promover cultura, integração, inclusão social e, principalmente, a importância da disciplina, do respeito ao próximo e do amor à cidade.