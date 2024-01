O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 22

Araruama

O cenário não podia ser mais inspirador. A tradicional Corrida de São Sebastião aconteceu esse ano ao longo da Orla Oscar Niemeyer, em Araruama. A concentração foi na Praia do Barbudo, onde os atletas se alongaram em clima de descontração. E foi de lá que eles partiram. Cerca de 400 atletas amadores e veteranos correram toda a extensão da Orla, ao todo mais de 10 km. Durante o percurso, eles puderam avistar as belezas da laguna de Araruama. A orla interliga 8 praias e ao longo do trajeto conta com réplicas de famosas obras do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, um verdadeiro museu a céu aberto.

Cabo Frio

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, anunciou, em entrevista a Litoral FM, mudança na secretaria de Fazenda, mas fez mistério sobre o próprio destino político que prometeu revelar, amanhã, em live nas redes sociais. A prefeita também garantiu que vai tapar os buracos da cidade até as eleições e dar um choque de ordem e limpeza na Praia do Forte.

Magdada disse que o Secretário de Fazenda Carlos Alberto Cardoso, o Bebeto Cardoso, deixa a pasta para se dedicar, exclusivamente, ao IBASCAF, o Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores de Cabo Frio. Bebeto, atualmente, acumula as duas funções. Ele foi nomeado secretário em julho de 2023, mas está retornando as origens, já que ocupou a presidência do instituto no início do governo José Bonifácio. Magdala não revelou o nome do substituto de Bebeto na Fazenda. A prefeita também garantiu que o vereador Roberto de Jesus segue no cargo de secretário de Governo, depois das notícias que circularam semana passada de que ele retornaria a Câmara. Jesus chegou a tirar do perfil dele no WhatsApp a foto ao lado da prefeita, trocada por uma imagem dele com o filho e os cachorros da família que continua no perfil da rede social. Magdala prometeu anunciar amanhã, em live nas redes sociais, o destino político dela. A prefeita, pré-candidata a reeleição, está no PL, mesmo partido do deputado Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho, o Doutor Serginho, também pré-candidado a prefeito nas eleições de outubro. O destino mais provável, de acordo com observadores, é o PSB. Magdala voltou a se dizer vítima do machismo e do preconceito. Segundo ela, a principal dificuldade que enfrenta em seis meses no cargo é o preconceito da classe política em ver uma mulher a frente da prefeitura. Ao falar de obras, prometeu além do Hospital do Olho, em Tamoios, a construção de uma creche para 120 crianças e um choque de ordem e limpeza na Praia do Forte, além de tapar os buracos da cidade até as eleições, segundo ela, o principal problema de Cabo Frio. A prefeita prometeu também gerar três mil empregos com a inauguração do pólo industrial e a capacitação de mão de obra através de cursos que serão realizados em parceria com a FIRJAN.

São Pedro da Aldeia

Na última sexta-feira, os municípios da Região dos Lagos receberam a primeira parcela dos royalties do petróleo. Só que São Pedro da Aldeia é o município que menos recebe royalties. Para piorar, ainda teve queda de 9,25%. Para São Pedro da Aldeia coube R$ 1 milhão e novecentos mil.

Iguaba Grande

Férias merecidas. O Junior Bombeiro, segundo os fofoqueiros de plantão, anda pelo Nordeste tirando uns dias de descanso. Seus colegas de Câmara estão falando Bombeiro só está atendendo por mensagem no Zap.

Búzios

Uma blitz ambiental marcada para a próxima quinta-feira, na estrada José Bento Ribeiro Dantas, no bairro Marina, em Búzios, vai conscientizar motoristas para a prevenção de atropelamento de animais. A ação é uma parceria com a organização SOS Vida Silvestre, que tem atuado no monitoramento nas vias do município. O objetivo é sensibilizar a população para a importância de preservar a fauna local, minimizando os riscos de atropelamentos que afetam diretamente a biodiversidade da região.

Arraial do Cabo

A Secretaria de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer informa que as inscrições para o novo processo seletivo estarão abertas a partir do dia 24 de janeiro, e ficarão disponíveis até o dia 29, sendo totalmente gratuitas, podendo ser efetuadas através do link https://www.aprocesso.com.br/arraial. Serão oferecidas vagas para os cargos de Auxiliar de Classe, Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente Social, Fisioterapeuta, Inspetor de Alunos, Motorista, Recepcionista, Técnico de Informática e Vigia. Para mais esclarecimentos, será disponibilizado um suporte presencial, feito pela equipe de RH da Secretaria de Educação, nos dias 25 e 26 de janeiro, das 09h às 16h, no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo. Todas as informações referentes ao presente Edital de Processo Seletivo Simplificado estão disponíveis e publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Saquarema

Neste fim de semana, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher iniciou a campanha NÃO É NÃO! A iniciativa busca conscientizar a sociedade para o enfrentamento da violência contra a mulher. A campanha seguirá até os dias de carnaval com a distribuição de materiais informativos, além de suporte e acolhimento para as mulheres que necessitam de ajuda.