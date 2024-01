Orquestra Sons da Aldeia promove concerto na Casa do Artesão de São Pedro nesta quinta

Para marcar o início das atividades da Orquestra Sons da Aldeia em 2024, a Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia vai promover, nesta quinta-feira (25/01), às 20h, mais um concerto reunindo cerca de 40 músicos instrumentistas e cantores convidados. A apresentação acontecerá na Casa do Artesão, na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro. A entrada é gratuita.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, falou sobre a iniciativa. “Os concertos da Orquestra Sons da Aldeia são ocasiões muito especiais para nós, porque são momentos em que oportunizamos a todos o acesso à arte da música instrumental, incentivando a formação de plateia. O concerto é, também, uma oportunidade para promovermos a valorização desses músicos, que têm se dedicado muito a esse projeto. Promover atividades culturais como essa na Casa do Artesão tem sido um grande compromisso nosso. A ideia é que possamos fomentar as visitações no nosso centro de referência do artesanato municipal e fazer com que mais pessoas entrem e conheçam o trabalho fantástico promovido pelas artesãs aldeenses”, disse.

Com duração de aproximadamente uma hora, o concerto vai contar com repertório de clássicos da Música Popular Brasileira (MPB) e da música gospel, além de sucessos internacionais. A apresentação também terá a participação de artistas convidados nos vocais.

Professor de música, coordenador e regente do conjunto, Jorge Rafael Goes falou sobre as expectativas para a temporada 2024 da Orquestra. “Já retornamos com a ministração de aulas de música presenciais no Cine Estação e no nosso polo de formação no bairro São João. O planejamento é elevar o nível do conjunto com as aulas e as apresentações. Queremos nos conectar ainda mais com a nossa cidade através dos repertórios diversificados e mostrar o valor cultural dos nossos jovens”, destacou.

Sobre a Orquestra

Criada em setembro de 2022 pela Secretaria Municipal da Cultura, a Orquestra Sons da Aldeia reúne, atualmente, mais de 50 músicos do município, entre alunos e professores. Os participantes foram selecionados por meio de um processo seletivo e, juntos, promovem apresentações de música instrumental em praças públicas e em eventos da pasta, como o Natal 2022 e 2023, na reinauguração do Teatro Municipal e nas Feiras Culturais Itinerantes, dentre outros.

A Orquestra realiza ensaios periódicos e os alunos também recebem aulas de música e prática de conjunto em naipes, de forma semanal. As apresentações do conjunto já passaram pelos bairros Baleia, Porto da Aldeia, Estação, Centro, Baixo Grande, São João e Praia Linda.