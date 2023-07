O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 24

Cabo Frio

O decreto da prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado. que determinou a abertura da orla da Praia do Forte não estabelece o fechamento da avenida sentido Passagem aos domingos e feriados como anunciado pela própria prefeita semana passada. O decreto, publicadao na edição de sexta-feira do Diário Oficial Eletrônico da prefeitura estabelece a abertura da Avenida Macário Pinto Lopes (lado da orla da Praia do Forte) para circulação e estacionamento de veículos, nos finais de semana e feriados. A prórpia prefeita, em um vídeo divulgado numa rede social, acompanhada de secretários e vereadores, ao anunciar a reaberturta da orla, ressaltou que o fechamento seria mantido aos domingos e feriados das seis da manhã às seis da tarde. A prefeitura também divulgou uma peça publictária informado dos novos dias e horários de interdição.

Arraial do Cabo

O Procon de Arraial do Cabo inicia, hoje, um mutirão de renegociação de dívidas. O “Renegocia”, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, vai até 11 de agosto. Os consumidores interessados em participar devem se dirigir à sede do órgão de defesa do consumidor, na Avenida Leonel de Moura Brizola, no Centro, das nove da manhã às cinco da tarde. É preciso apresentar cópia do contrato que comprove a dívida, comprovante de renda e documento com foto. O objetivo do programa é prevenir o superendividamento e auxiliar os consumidores na negociação de dívidas, tornando o processo mais acessível e eficiente. O Procon disponibiliza o número de WhatsApp (22) 2622-1417 para maiores informações e dúvidas.

Araruama

Após enquete na Internet com nomes de prefeitáveis do município de Araruama, primeiro ministro Chiquinho da Educação, manda recado dizendo que já viu este “filme”. Segundo o próprio, fazendo uma alusão ao futebol, que a oposição espere a bola rolar, lê-se”

espere a eleição de 2024 chegar.

Búzios

O Sombra viu no final de semana, na Rasa, uma mesa repleta de políticos buzianos. Estavam numa grande resenha: Mirinho Braga, Rafael Braga, João Carrilho, pai e filho, o senador Valmir da Rasa e empresário Fabinho Gonçalves, que pegou a galinha ao molho pardo. Quem serviu foi o Chefe Paulo Beiçudo.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria Municipal de Educação divulgou, nesta segunda-feira (24/07), uma nova convocação para entrega de documentos do Processo Seletivo Simplificado da pasta. O documento relaciona candidatos inscritos para os cargos de cuidador de alunos especiais, merendeira, servente e auxiliar de creche. Acesse o Edital de Convocação nº 075/2023:

https://portal.pmspa.rj.gov.br/arquivos/2995/EDITAL%20DE%20CONVOCACAO_75_2023_0000001.pdf

Iguaba Grande

Há dois anos atrás o Programa Iguaba Melhor (PIM) foi anunciado. São 130 ruas com drenagem e pavimentação, mais de 50% da cidade ilumina com lâmpadas de LED, macrodrenagem dos rios para prevenção de enchentes, reformas de unidades escolares, de saúde e construção de novos espaços de lazer.

O PIM surgiu para trazer mais dignidade para a população com obras de infraestrutura.