Inscrições abertas para gratuitos de qualificação em São Pedro da Aldeia

✅ Assistente de operação de logística

✅ Almoxarife

✅ Aplicador de revestimento de cerâmica

Os interessados devem procurar a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, das 9h às 16h30, na Rua Adolfo Silveira, nº 59, no Centro (próximo à Caixa Econômica Federal).

Para realizar o cadastro, é necessário entregar cópias da identidade e CPF, comprovante de residência e escolaridade. Para jovens menores de 18 anos também são solicitadas cópias da identidade e do CPF do responsável, além de declaração escolar original, para os alunos que estão estudando.

Serão abertas cinco turmas, sendo duas para assistente de operação de logística e almoxarife, com aulas no período da tarde (13h às 17h) e no turno da noite (18h às 22h). As aulas para aplicador de revestimento de cerâmica acontecerão somente no turno da noite (18h às 22h).

Previsão de início dos cursos:

🔹 Assistente de operação de logística e almoxarife: 08 de agosto.

🔹 Aplicador de revestimento cerâmico: 14 de agosto.