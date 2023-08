O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 04

Cabo Frio

Jeferson Buitrago vai continuar na presidência do IBASCAF, o Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores de Cabo Frio. Ele é o único integrante do chamado “núcleo duro” do governo José Bonifácio a permanecer no primeiro escalão do governo Magdala Furtado. A prefeita mantém outros seis nomes remanescentes do governo Bonifácio no comando de secretarias: Delamar Sant’Anna na Melhor Idade; Rosalice Fernandes no Meio Ambiente; Betânia Batista, Criança e Adolescente; Vanderson Bento, Obras; Dhanyelle Garcia no Planejamento e Desenvolvimento e Paula Pinheiro, Turismo Espote e Lazer. Magdala, entretanto, perdeu o apoio do PT com a exoneração de Raphael Peçanha da secretaria adjunta de Ciência e Tecnologia. O presidente do diretório municipal Ricardo Cardoso, entregou, ontem, o cargo de Secretario-adjunto da Melhor Idade, em solidariedade a Raphael.

Búzios

Búzios celebra a boa mesa e o melhor da gastronomia local a partir de hoje com o festival gastronômico “Degusta Búzios”, que acontece nas ruas das Pedras, Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e Praça dos Ossos reunindo mais de cem estabelecimentos, um número recorde de participantes. Os pratos com assinatura de renomados chefs nacionais e internacionais, além da culinária buziana estarão à venda a preços populares. O prato principal será comercializado por R$ 28 e a sobremesa a R$ 22. O evento terá shows em homenagens a grandes nomes da música nacional e internacional, como Rita Lee, Cazuza, Tim Maia e Fred Mercury, com participações de músicos locais, a partir das oito da noite.

Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial do Cabo, Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, disse ontem que irá justiça contra o Tribunal de Contas do Estado para derrubar o parecer que reprovou as contas dele de 2013 e que foi mantido pela Câmara, ontem, por unanimidade: 9 votos a zero. Andinho alega que as contas já prescreveram e já foram votadas em junho de 2015. Ele lembra que na ocasião não teve direito a defesa.

Araruama

Os autores das pichações com mensagens de ódio contra a prefeita de Araruama, Livia Belo, a Lívia de Chiquinho, foram presos ontem, durante operação que mobilizou policiais das delegacias de Araruama e São Pedro da Aldeia. O pichador e o comparsa – que pilotou a moto usada no crime – foram presos em São Pedro.

O pichador confessou e revelou que recebeu dinheiro para atacar a prefeita. Uma denúncia levou a polícia ao bairro Vinhateiro, onde a moto usada no crime estava sendo desmontada. O autor das pichações já tem duas passagens por roubo e três pela Lei Maria da Penha. A polícia, agora, quer identificar os mandantes do crime. O ex-prefeito dde Araruama, Francisco Ribeuiro, o Chiquinho da Educação, chamou os pichadores de milicianos e disse qeu foram contratados pela oposição de Araruama.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande, através da secretaria de Educação, divulgou, nesta sexta-feira (04), a listagem de vagas para realização de matrícula na rede municipal de ensino. Os responsáveis deverão comparecer à secretaria Educação, de acordo com a data divulgada para a retirada do encaminhamento de matrícula. O mesmo possui validade de dois dias após a divulgação da listagem. Vale lembrar que o não comparecimento disponibilizará a vaga.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia lançou o plano de modernização de 100% da rede de iluminação pública do município, programado para acontecer a partir de 2024. A previsão é que os atuais pontos de luz instalados nas ruas, avenidas, parques e praças sejam substituídos por lâmpadas LED, tecnologia que garante mais luminosidade e segurança, menos gasto energético e menos falhas de funcionamento.

Todos os bairros serão beneficiados com o projeto, que também poderá abranger soluções de rede de internet. Em maio de 2023, a Prefeitura aldeense firmou um contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF) para adesão ao projeto de parceria público-privada (PPP) no setor de iluminação pública. A cidade foi habilitada no chamamento público da CEF em 1º lugar no Estado do Rio de Janeiro e 12º no Brasil.