O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 19

Arraial do Cabo

Um vídeo de um menino imitando um “boneção do posto” gravado na praia do Forno, em Arraial do Cabo viralizou. O vídeo superou os três milhões de visualizações na internet e ganhou repercussão nacional ao ser reproduzido em diversos programas de TV ontem. O menino que aparece no vídeo é Enzo Pierre dos Anjos Lopes. Ele está em Arraial desde o dia 12 com a mãe Eloíza e o padrasto, Flávio Francisco Cortat, que também aparece no vídeo atuando como se estivessse inflando o boneco. A família é de Duque de Caxias, passa férias na cidade e ainda está em Arraial. O vídeo, de acordo com Flávio, foi gravado no sábado apesar da praia lotada, mas só foi postado ontem e não demorou para viralizar. A web, aplaudiu a criatividade do menino, transformando a imitação de Bonecão do Posto em um sucesso que foi compartilhado até pela página oficial da prefeitura de Arraial do Cabo.

Araruama

Araruama realiza neste domingo a tradicional corrida de São Sebastião em comemoração ao padroeiro da cidade. A competição vai contar com a participação da atleta olímpica Geisa Coutinho e do medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara, no México Giovani dos Santos. A prova, que terá largada na Praia do Barbudo e chegada na Pontinha do Outeiro, no Areal, às oito da manhã, vai percorrer toda a Orla Oscar Niemeyer, que tem 10.827 metros de extensão. Geisa Coutinho é campeã brasileira e detentora do recorde sul-americano no 4 por 400 metros. Ela foi finalista no Mundial de Helsinque 2.005 e medalhista de ouro nas provas individuais de 400 metros e no revezamento 4 por 400. A retirada dos kits termina nesta sexta-feira, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e turismo. Os competidores devem doar dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades da cidade.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia vai realizar um mutirão de atendimento dermatológico para marcar o “Janeiro Roxo”, mês de conscientização e combate à hanseníase. O mutirão acontece na próxima terça-feira , das nove da manhã às duas da tarde, na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no centro da cidade. Na oportunidade, serão distribuídas 30 senhas, por ordem de chegada, para atendimento com dermatologista. A ação é aberta a toda população, especialmente para as pessoas que já observaram alterações dermatológicas no corpo como manchas, caroços ou coceiras.

Para participar, o cidadão precisará apresentar o cartão do SUS. Quem passar pelo local também terá acesso a serviços de aferição da pressão arterial, medição de glicose e orientação nutricional. O “Janeiro Roxo” visa conscientizar a população sobre a doença que apesar de infecciosa e crônica é curável.

Búzios

O PT de Búzios fez reunião nesta quinta-feira (17) para tratar de assuntos internos visando a eleição municipal. Segundo a presidente do partido, Maria Augusta, que falou para a produção do Programa Bom Dia Litoral, nada mudou e Bernardo Ariston, é o pré candidato a prefeito pelo partido.

Cabo Frio

O Ministério Público Federal acusa o Município de Cabo Frio de estar permitindo a instalação de estruturas irregulares nas praias, inclusive em áreas de restinga, contribuindo para a poluição e superocupaçao da faixa de areia. O procurador da República, Leandro Mitidiere, destaca que não existe somente a omissão do município de Cabo Frio no dever de fiscalizar. O que por si só já seria grave, mas também a conduta de permitir que a faixa de areia da Praia do Forte seja ocupada no período noturno, permanentemente, por barracas e equipamentos tornando mais grave o problema recorrente da superocupação das praias. O procurador orienta a prefeitura a anular as licenças de instalação de estruturas fixas ou permanentes e a não permitir novas autorizações. Além disso, deverá ser realizada, pela fiscalização no mínimo, duas rondas diárias a fim de ampliar as sanções administrativas cabíveis.

Iguaba Grande

A FAETEC de Iguaba Grande abriu as inscrições para o ano letivo de 2024, na última terça-feira (15). Aproximadamente 300 vagas foram disponibilizadas, divididas entre os cursos de: eletricista predial, operador de computador, francês básico 1, Francês básico 2, Francês pré-intermediário 1 e 2, conversação em Francês, auxiliar administrativo, Inglês iniciante e Inglês básico. Os interessados poderão se inscrever até o dia 1º de fevereiro, pelo site oficial da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br. A seleção ocorre por meio de sorteio, permitindo que todos tenham chances iguais de aprovação e o resultado será divulgado pela rede de ensino no dia 2 de fevereiro e poderá ser consultado de forma presencial ou on-line no site oficial.

Saquarema

Em uma iniciativa conjunta entre a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o SEBRAE, irá realizar a palestra “Empreenda-se”, evento que tem como objetivo oferecer ideias valiosas sobre empreendedorismo. O encontro acontecerá no dia 29 de janeiro, às 18h, no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, que fica na Rua Domingos Aguiar Cardoso, 25, no Porto da Roça. A “Empreenda-se” marca o início da Trilha de Aprendizagem do Empreendedor, destacando-se como a 1ª palestra do programa. Essa iniciativa visa criar uma jornada educacional contínua, guiando empreendedores desde os primeiros passos até o desenvolvimento sólido de seus empreendimentos. As vagas para a palestra são limitadas, reforçando a importância de uma inscrição prévia. Os interessados podem garantir seu lugar no evento CLICANDO AQUI .