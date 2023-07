O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 21

Búzios

O secretário de Governo de Búzios, Marco Vallerius, o Marcão de Búzios, participou de uma reunião com os vereadores, em uma padaria de Búzios, nesta quinta-feira (20). O Sombra, que não perde o lance, viu que após Marcão deixar o local chegaram Dr. André Granado e Robinho do Salão. O Alexandre Martins, que está em Portugal, já sabe de tudo.

Araruama

Araruama vai ser palco da segunda edição de Wine Jazz Festival, o festival que além de vinhos, reúne gastronomia e shows nacionais e internacionais de jazz, blues e da música instrumental brasileira. O evento já faz parte do Calendário do município e vai acontecer entre os dias 28 e 30 de julho, na Praça Menino João Hélio, no Centro, com entrada gratuita. Uma das novidades é que esse ano o Festival vai contar com a presença de renomados chefs que estarão ministrando aula show com preparação ao vivo de pratos. O evento vai contar também com restaurantes que serão instalados dentro da Praça Menino João Hélio e vão oferecer o melhor da culinária. Serão mais de 10 shows de blues, jazz e música instrumental brasileira, que vão acontecer em três palcos.

Arraial do Cabo

As obras de engorda das praias lagunares de Figueira, Caiçara, Novo Arraial e Monte Alto, foram iniciadas e tem previsão de duração de quatros meses. Ontem o governador em exercício e secretário do Ambiente, Thiago Pampolha, entregou à prefeitura de Arraial do Cabo a licença ambiental para início da intervenção. O objetivo é revitalizar as praias com o controle da erosão, além de ampliar os espaços de lazer e turismo a partir do material dragado da laguna. Thiago Pampolha disse que a licença ambiental contribui para uma cidade e um estado mais sustentáveis. A Secretaria do Ambiente e Inea também lançaram o projeto Lixo Fora D’água, uma iniciativa de educação ambiental em parceria com a prefeitura cabista. O projeto vai reunir informações sobre a origem, quantidade e os tipos de resíduos encontrados nas praias.

Cabo Frio

As nomeações do governo Magdala Furtado para o primeiro escalão continuam em rítmo lento. Uma edição extra do Diário Oficial Eletrônico do município, publicada nesta sexta-feira, oficializa apenas quatro nomes, um interino. Gustavo Corrêa Gonçalves assume a secretaria de Agricultura e Pesca no lugar de Katyuscia Brito. João Batista de Freitas Félix, o João Félix, assume a cultura no lugar de Clarêncio Rodrigues. O pastor Fabrício Freitas Valadares é o novo secretário de Assistência Social. Ele assume no lugar de Nilza Michelotti. Alessandro Teixeira foi nomeado, interinamente, para a Secretaria de Educação no lugar de Elicéa da Silveira. As primeiras nomeações do governo Magdala Furtado foram publicadasa na quarta-feira. O vereador Ruy Sérgio França assumiu a Secretaria de governo no lugar de Gilberto Filgueira de Araújo. Marcilene Barreto Nunes foim nomeada para a secretária de administração no lugar de Gustavo Teixeira Bastos. Victor Meirelles Gonçalves foi nomeado para a Chefia de Gabinete. no lugar do ex-prefeito de Búzios, Mirinho Braga. Também foi nomeado Carlos Alberto Cardoso, o Bebeto Cardoso para a Fazenda, no lugar de Vinícius Dias. Bruno Alpacino foi nomeado para a Saúde. Ele substitui Jânio Mendes. Diego Abílio dos Santos é o novo Controlador-Geral. Assume no lugar de Luiz Claudio Gama. O advogado Davi Figueiredo foi nomeado para a Procuradoria no lugar de Victor Loiola Rodrigues.

São Pedro da Aldeia

Amanhã é dia de reinauguração. Os alunos da Escola Municipalizada do Retiro retornarão do recesso escolar com uma escola totalmente revitalizada, ampliada e adaptada para acessibilidade em seu ambiente de aprendizado. Sábado, 22 de julho, às 9h, na Estrada do Retiro, nº 199, bairro Retiro.

Iguaba Grande

Esta sexta-feira (21) é o último dia para realização do cadastro obrigatório para o Censo Previdenciário dos Servidores Públicos Efetivos ativos, aposentados e pensionistas desta Municipalidade, nos termos do Decreto Municipal nº 2153/2023. Os segurados deverão comparecer na sede da Secretaria da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, n° 4137, de segunda a sexta, das 8h às 17h, munidos da documentação descrita no Decreto supramencionado, disponível no site oficial da Prefeitura através do link: https://drive.google.com/…/13JARqMAfA9z7IW5L…/view… e no site do PREVIGUABA: previguaba.rj.gov.br. Lembrando que, para os que possuem, é necessário a apresentação das carteiras de habilitação profissional.