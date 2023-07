Prefeita de Cabo Frio faz visita surpresa ao Hospital Municipal da Mulher

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, visitou na noite desta quinta-feira (20), o Hospital Municipal da Mulher, que fica localizado no bairro Braga. A visita ocorreu por volta das 22h e foi acompanhada dos secretários de Governo, Ruy França, e de Saúde, Bruno Alpacino.

Magdala percorreu todos os setores da unidade de saúde e conversou com os funcionários administrativos, da enfermagem e os médicos. Ela também visitou os leitos, onde estão internadas as parturientes e os bebês recém-nascidos.

A chefe do Executivo destacou que vai realizar visitas a outras unidades de saúde para conhecer o trabalho que está sendo ofertado à população, além de conversar com os servidores.

“Quero ver de perto o trabalho e também a infraestrutura oferecida à população. Na visita desta noite, encontramos um hospital limpo, organizado e totalmente humanizado. Conhecemos o bebê que nasceu pouco antes da nossa chegada, o Thiaguinho. Ele e a mãe estavam sendo monitorados pela equipe, assim como as demais pacientes, recebendo todo o atendimento e assistência pós-parto necessários. Além disso, encontramos uma equipe de médicos e enfermeiros muito atenciosos”, destaca a prefeita.

O Hospital Municipal da Mulher atende a gestantes e crianças de Cabo Frio e região. Em média são realizados entre nove e dez partos normais e cesáreas por dia na unidade, que mantém um trabalho totalmente humanizado, que consiste na assistência à mulher em todas as etapas.

O secretário de Saúde destacou as primeiras metas da nova gestão, com foco nos resultados, principalmente nas demandas reprimidas, visando agilizar os processos de atendimento.

“Realizamos uma transição de gestão para prosseguir com o trabalho realizado. É possível identificar o quanto a saúde avançou e também o quanto precisamos dar continuidade ao trabalho para podermos avançar. Vamos trabalhar para acabar com as filas ambulatoriais e cirurgias eletivas, priorizando a assistência na rede de Atenção Básica com os cuidados preventivos de saúde, tudo de forma humanizada, com foco na qualidade no atendimento do paciente”, declarou Alpacino.