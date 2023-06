O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 23

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio José Bonifácio encerrou a série da LItoral FM “A Hora do Prefeito”. A entrevista foi transmitida do gabinete. Bonifácio, bastante debilitado devido ao tratamento do câncer, mas lúcido, disse que apesar dos recursos bilionários do orçamento não tem como fazer tudo e é preciso priorizar. O prefeito se recusou a falar sobre a postura da vice Magdala Furtado que, esta semana, disse que ele não estaria mais governando. Bonifácio lembrou que ano passado, quando precisou se afastar para uma cirurgia, Magdala assumniu e extrapolou, sem detalhar o que a vice teria feito no comando do governo. José Bonifácio disse que o tratamento contra o câncer tem sido intensificado, provocando a redução da massa muscular e cansaço impedindo a locomoção dele. Ele pediu orações aos amigos, mas frisou que segue no cargo pelo tempo que Deus permitir.

Iguaba Grande

Iguaba realiza, neste sábado, a terceira edição do Casamento Comunitário. Doze casais irão oficializar a união sem qualquer custo e com cerimônia totalmente gratuita no espaço da APIERJ. Os 12 casais serão contemplados com uma festa totalmente gratuita, com cerimônia ecumênica e recepção para os noivos e seus convidados. Os noivos foram selecionados através de um edital lançado no mês de março e passaram por um processo seletivo e avaliação, verificando se todos preenchiam os requisitos necessários. O projeto Casamento Comunitário não acontecia desde 2019 em virtude da pandemia da COVID-19 e o objetivo é a regularização do estado civil de pessoas de baixa renda visando a proteção da família e a garantia de direitos patrimoniais e previdenciários.

Araruama

A mãe da prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, Geovania, completa mais uma primavera nesta sexta-feira (23). Dizem que além da filha prefeita e da neta Laura Paola, vários amigos estão enviando flores. Na Câmara o Sombra, ouviu dizer que o vereador, Amigo Valmir, enviou flores. Será?

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo vai inaugurar o primeiro Centro Oftalmológico da cidade nesta segunda-feira (26), às 19h. A unidade está localizada na Avenida Leonel Brizola, nº 35, e oferecerá consultas e exames gratuitos para a população. As cirurgias continuarão a ser realizadas no Hospital Geral. Para receber atendimento no local, os pacientes precisarão ter um encaminhamento da unidade da Estratégia da Saúde. As marcações para as consultas devem ser feitas na secretaria de Saúde. Aqueles que estiverem em tratamento no Hospital do Olho, em São Pedro da Aldeia, receberão orientações sobre a transição, quando necessário.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, marcou presença na 2ª Conferência Cidades Conectadas da Rede Lagos de Desenvolvimento. O evento foi realizado no município de Silva Jardim. O secretário de Desenvolvimento Econômico e diretor-presidente da Rede Lagos, Cláudio Viviani, e o diretor da pasta, Sandro Bouth, representaram o município aldeense. Na ocasião, os agentes de Desenvolvimento discutiram temas relacionados ao planejamento estratégico e a exibição dos cases de sucesso da localidade de Silva Jardim.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins recebeu o Certificado Prefeito Amigo da Educação, durante o 76º Fórum de Dirigentes Municipais de Educação. O evento tem como tema “Compreendendo os parâmetros nacionais e seu uso como referência para a construção de uma educação com qualidade” e acontece até amanhã, no Hotel Atlântico Búzios. O objetivo é a troca de experiências entre os dirigentes referentes às ações bem sucedidas de prevenção e segurança nas escolas. Na mesma ocasião, o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Búzios, Rodrigo Ramalho, foi eleito para compor a mesa diretora da Undime-RJ (União dos Dirigentes Municipais da Educação do Rio de Janeiro).