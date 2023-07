O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 28

Cabo Frio

Empresários de Hotéis e Pousadas de Cabo Frio torcem para que as previsões de chuva da meteorologia não se confirmem e o último fim de semana de férias seja de sol para aumentar o movimento e os índices de ocupação do setor. O presidente da Associação de Hotés do município, Carlos Cunha, disse que apesar da segunda quinzena ter movimentado a cidade, o setor amarga médias de ocupação na casa dos 60% nos fins de semana e 40% durante a semana, mesmo cobrando tarifas mais baixas. O empresário culpa a falta de atrativos além das praias, o estado lastimável dos pontos turísticos e a desordem. Ele lembra que até o turismo rodoviário (que chegou a ser uma das forças da cidade) foi prejudicado. Carlos frisa que os hóspedes que vem de ônibus de excursão se negam a viajar sem saber se poderão desembarcar na porta dos seus destinos ou, segundo ele, no “sofrível” Terminal de Ônibus.

Araruama

Daqui a pouquinho tem show com Bruno Rigoni no Araruama Wine Jazz Festival! Venha desfrutar de muito jazz, vinhos e gastronomia. De 28 a 30 de julho na praça Menino João Hélio.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo recebe, pela primeira vez, na Praia Grande, o Circuito Cervejeiro de Corrida em agosto! Um evento perfeito para os apaixonados por corrida e amantes de uma cerveja gelada. A largada está marcada para às 14h do próximo dia 5, partindo da Orla Flavia Alessandra. Os participantes terão o prazer de correr 3,5 km, com paradas estratégicas ao longo do percurso para degustar cervejas selecionadas. Para garantir a sua participação, é fácil e rápido: basta realizar a inscrição através do link disponibilizado na nossa bio. Lembre-se de que o Circuito não é um evento competitivo, priorizando o entretenimento e a diversão de todos os envolvidos. Vale lembrar que a participação é restrita a maiores de 18 anos, devido à degustação de bebidas alcoólicas. O Circuito Cervejeiro de Corrida foi criado por Farli Gandra de Farias e recebe apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Governo e Eventos e do Arraial do Cabo Convention & Visitors Bureau.

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande, Júnior Bombeiro, foi entrevistado no Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, nesta sexta-feira (28). O moço falou de suas indicações e revelou que quer fazer parte da lista dos pré candidatos a vice prefeito para 2024. A fala do Bombeiro causou e muito no meio político de Iguaba.

Búzios

O 2º Arraiá Solidário será nesta sexta-feira (28), no Campo da SEB, às 18h. Participe da nossa festa doando agasalhos, cobertores e alimentos não perecíveis para ajudar pessoas em vulnerabilidade social. As doações serão destinadas à campanha Armário Solidário e algumas instituições, dependendo da quantidade arrecadada. Terá brincadeiras, comidas típicas e apresentações dos artistas locais DJ Blindado, Trio Ribeirinhos e Grupo Lance Maneiro. O 2º Arraiá Solidário será realizado por meio das secretarias de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, da Pessoa com Deficiência com apoio da Secretaria Municipal de Saúde e de Segurança e Ordem Pública.

São Pedro da Aldeia

O projeto Turismo de Base Comunitária (TBC) foi um dos temas abordados em encontro entre a Secretaria de Meio Ambiente e Pesca aldeense e a Capitania dos Portos, em Cabo Frio, nesta semana. Na ocasião, foi abordado o Curso de Formação de Aquaviários e Marinheiro Auxiliar de Convés (CFAQ –MAC). O secretário de Meio Ambiente e Pesca aldeense, Mario Flavio Moreira, destacou que a iniciativa trará mais segurança aos tripulantes e os pescadores terão mais essa atividade agregada a sua renda familiar.