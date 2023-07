Ruas de Tamoios recebem mutirão de limpeza da Prefeitura de Cabo Frio

O trabalho em Tamoios, distrito de Cabo Frio, começou cedo, nesta sexta-feira (28). Logo nas primeiras horas da manhã, equipes da Comsercaf e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos deram início ao mutirão de limpeza do distrito cabo-friense. O choque de ordem começou pela Rua Sinagoga, se estendendo até a Avenida Independência, nos dois lados da Rodovia Amaral Peixoto. A prefeita Magdala Furtado acompanhou a ação e conversou com os servidores.

No mutirão desta sexta, foram realizados serviços de capina, varrição, limpeza de bueiros, troca de lâmpadas, poda de árvores, nivelamento das ruas, além das trocas de mais de 50 ralos, que serão executadas até segunda-feira (30). A ação contou com a participação de cem homens, além de caminhões e retroescavadeiras e todo o maquinário necessário para a execução do serviço.

Sobre os mutirões de limpeza, a prefeita Magdala Furtado destacou que o objetivo é promover um choque de ordem no município.

“Hoje demos início ao mutirão de limpeza em Tamoios. O objetivo é organizar e limpar nosso distrito, que é lindo e merece ser bem cuidado. A meta é manter tudo muito limpo, mas, para isso, precisamos da ajuda da população. É preciso que todos tenham consciência, que verifiquem o dia da coleta e não joguem o lixo nas ruas após a passagem dos caminhões. Hoje de manhã foi muito gratificante ver todos unidos, trabalhando e a população agradecendo”, afirmou a prefeita.

Os mutirões de limpeza estão sendo realizados em todo o município. Nesta semana, diversas áreas e ruas de Cabo Frio receberam a ação, como a Praça dos Quiosques de Vidro, na Praia do Forte; a Avenida Wilson Mendes, entre os bairros Boca do Mato e Jacaré; a Vila do Sol, entre outros locais. Em Tamoios, as ações de limpeza e ordenamento continuam e serão estendidas para as demais vias e bairros.