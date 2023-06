O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 20

Iguaba Grande

A Câmara de Iguaba Grande ganhou um novo vereador na manhã desta terça-feira. Paulo César Brasil, o PC Brasil, assumiu a cadeira do vereador Baliestre Werneck que é o titular da recém-criada secretaria de Integração Governamental e Realções Politicas. Baliestre Werneck é o tercerio vereador a se licenciar do cargo para assumir uma secretaria no governo de Vantoil Martins. Os outros dois são Paulo Rito que assumiu a secretaria da Pessoa Idosa e Marcelo Durão que deixou a cadeira para assumir o Turismo. PC Brasil é servidor público, teve 111 votos, é do Cidadania e ocupava a terceira suplência mas assume devido a renúncia do segundo suplente devido a problemas de saúde. PC afirmava na campanha, em 2020, que pretendia chegar a Câmara para fazer valer a verdadeira função do vereador: legislar, fiscalizar, sugerir e representar.

São Pedro da Aldeia

O vereador de São Pedro da Aldeia Isaías Pinheiro, o Isaías do Escolar, acusou o prefeito Fábio Carflos da Silva, o Fábio do Pastel, de exonerar servidores ligados a ele após as denuncias de irregularidades nas obras de reforma da escola Dulcida Jotha, no bairro São João. Isaías do Escolar colocou a obra sob suspeita ao constatar que a prefeitura já pagou a construtora acima da taxa de evolução da obra e questionou o piso que estava sendo colocado. A denúncia, entretanto, virou caso de polícia quando o vereador flagrou um funcionário tentando retirar o piso do local, segundo ele, para fugir do flagrante. O caso foi registrado na delegacia de Sâo Pedro e a perícia vai aputrar se o piso colocado na escola está de acordo com o piso contratado. Isaías disse que a perse-guição do prefeito não vai calar a voz dele e garantiu que vai continuar mostrando o papel do vereador.

Búzios

As autoridades de saúde de Búzios estão em alerta. A baixa adesão da população a campanha de vacinação contra a gripe na cidade aumenta os riscos de casos graves da doença com a chegada da temporada de inverno. A vacina contra a influenza está disponível para todos os públicos em todas as Unidades Básicas de Saúde do município. A imunização está sendo realizada de segunda a sexta-feira, a partir das 9 da manhã. É preciso apresentar o cartão do SUS e a carteira de vacinação ao se dirigir à uma UBS para se vacinar. A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação para evitar possíveis complicações e manter a saúde em dia, especialmente durante os dias frio e frisa que é fundamental que as pessoas do grupo prioritário compareçam à unidade mais próxima para se imunizar.

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio sancionou na última sexta-feira (16) a Lei Complementar n°. 55, que dispõe sobre a adequação ao Piso Salarial Nacional dos Professores Docentes I do Quadro do Pessoal do Magistério Público Municipal, autorizando o Poder Executivo a elevar o valor do vencimento básico, aumentando em 12,84% a partir do dia 1º de maio. O valor da diferença salarial foi depositado nesta segunda-feira (19) em folha complementar e irá contemplar 1.366 servidores.

Araruama

Procissões e missas vão marcar a Festa de São Pedro em Araruama. A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico, vai realizar uma linda festa em homenagem a São Pedro. Serão quatro dias de festejos, de 29 de junho a 02 de julho, na Igreja de São Pedro, na Praia do Hospício.

Arraial do Cabo

Na próxima sexta-feira (23), a Praia Grande recebe mais uma edição do projeto Mares Limpos. A ação, que faz parte da programação criada para o mês do meio ambiente, vai realizar a limpeza e continuar o estudo gravimétrico do local. Esse estudo colhe informações sobre o tipo de resíduo mais encontrado e monitora a qualidade ambiental. Essas informações podem ser utilizadas para implementar medidas de conservação mais eficientes e direcionadas.

Saquarema

Nesta quinta-feira (22), a Prefeitura de Saquarema vai inaugurar mais uma unidade do CRAS no município. A nova unidade será entregue à população do bairro Porto da Roça, em cerimônia que será realizada a partir das 17h30, na Rua João Santana, n° 105.