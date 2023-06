Rua do bairro Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, recebe pavimentação asfáltica

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue empenhada nas ações de pavimentação das ruas aldeenses. Na segunda-feira (19/06), a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano atuou na Rua Rio de Janeiro, no bairro Praia Linda. Ao todo, a via irá receber 2.236m² de pavimentação asfáltica.

O trabalho integra o pacote de obras da Prefeitura que beneficia diversas ruas do bairro com ações de melhorias da infraestrutura. O objetivo é garantir mais qualidade de vida e conforto aos moradores.



Roberto, que é morador da Rua Rio de Janeiro há 15 anos, estava acompanhando de perto as obras no local e destacou a importância das ações para a população. “Essas obras são muito importantes para nós, moradores, pois garantem a nossa acessibilidade e conforto. Quero parabenizar o prefeito Fábio do Pastel pelo ótimo trabalho que ele vem desempenhado aqui no bairro Praia Linda”, disse.