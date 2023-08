Parque Natural Municipal da Mata Atlântica de São Pedro da Aldeia ganha mirante na Colina

Quem visitar o Parque Natural Municipal da Mata Atlântica de São Pedro da Aldeia poderá aproveitar a vista da cidade com ainda mais segurança. A Secretaria de Meio Ambiente entregou, na quinta-feira (10/08), o novo mirante do parque localizado no bairro Colina.

O secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira, destaca que a construção do deck irá atrair ainda mais visitantes e reforça o compromisso dos funcionários da pasta com o ponto turístico. “É uma alegria ver o empenho e cuidado dos servidores aqui da Secretaria com o parque. Esse mirante vai fazer toda a diferença para quem for visitar e será mais um atrativo para o local”, apontou.

A estrutura em formato de deck fica em um ponto privilegiado do parque, próximo à Casa Pau Brasil, sede do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica. O trabalho, realizado pelos servidores da Secretaria que atuam na conservação do parque, envolveu a instalação de 10 metros de guarda-corpo todo em madeira, mantendo o ar rústico do local.

Em maio deste ano, a Prefeitura entregou a revitalização das estruturas do local, que passou a contar com um espaço adequado para oferecer suporte à Educação Ambiental e ao Ecoturismo.