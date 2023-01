Praia do Pontal do Peró, em Cabo Frio, é candidata ao Programa Bandeira Azul 

A candidatura da Praia do Pontal do Peró ao Programa Bandeira Azul em 2023 foi pauta de uma reunião realizada na manhã desta terça-feira (3), na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento. Neste primeiro encontro, foi discutido o cronograma para adequação aos 34 critérios específicos para possibilitar a candidatura da praia já para este ano.

O processo foi iniciado em novembro de 2021, quando a coordenadora nacional do Programa Bandeira Azul, Leana Bernardi, realizou a primeira vistoria. A coordenação nacional enviou relatório que indicava as adequações necessárias à praia. Já em abril de 2022, a praia foi inscrita oficialmente no Programa, sendo enviado um formulário de adesão.

Foi também adequado um calendário de coletas para possibilitar o cumprimento dos critérios de qualidade de água. Este calendário deve ser aceito pela concessionária para que a Guarda Marítima Ambiental possa realizar as coletas nas três praias candidatas para 2023, sendo que a Praia do Peró vai buscar a manutenção do selo, e a Praia do Foguete também tentará candidatura.

São necessárias pelo menos 20 coletas de água, sendo a primeira delas feita antes de 15 de dezembro de 2022, que já foi enviada para um laboratório especializado e autorizado pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea).

Outro critério discutido na reunião foi o ordenamento do tráfego. A Secretaria de Mobilidade Urbana apresentou um projeto para instalação de três passarelas nas entradas da praia; um banheiro para pessoas com deficiência; chuveiro e sala de atendimento ao turista. Nas próximas reuniões serão convidados moradores e outras pastas do poder público.

“A conquista da Bandeira Azul irá premiar o trabalho que estamos desenvolvendo ao longo da atual gestão no aspecto ambiental. É mais um resultado que comprovará todo nosso esforço em prol de uma Cabo Frio cada vez mais socioambiental. O Bandeira Azul é um prêmio ecológico, voluntário, concedido a praias, marinas e embarcações de turismo, e, para se qualificar, é necessário preencher diversos critérios com foco em gestão ambiental, qualidade de água, educação ambiental, entre outros”, afirmou a secretária de Meio Ambiente e Saneamento, Rosalice Fernandes.

Participaram da reunião a secretária adjunta de Gestão Ambiental, Aline Silvério; a coordenadora local do Programa Bandeira Azul, Paloma Arias; a superintendente de Turismo, Luane Ferreira; a secretaria adjunta de Mobilidade Urbana, Anne Kellen Apicelo, e a representante da sociedade civil, Marta Rocha, da Associação de Moradores e Proprietários do Loteamento Caravelas do Peró.