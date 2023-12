Praia Grande, em Arraial do Cabo, vai receber Beer Fest

A Praia Grande se prepara para receber o aguardado Beer Fest, um evento que promete uma experiência única para os amantes de boa música, gastronomia e cervejas artesanais.

A programação começa amanhã (15), a partir das 16h, na Orla Flavia Alessandra, dando as boas-vindas aos visitantes com o animado show do grupo Tambores Urbanos. Prepare-se para uma Tardezinha emocionante, embalada pela música e com aquele por do sol maravilhoso.

No dia 16, a festa continua com as apresentações de Jonas Pena e Pagode do Emerson, garantindo um dia repleto de ritmo e diversão para todos os presentes. No dia 17, o encerramento do Beer Fest será em grande estilo, com a energia contagiante de Capital Elétrico e Sid Mazzei, prometendo agitar o público e fechar o evento com chave de ouro.