Canal do Mossoró, em São Pedro da Aldeia, recebe nova fase do Programa Limpa Rio

As ações de limpeza e desassoreamento seguem avançando em São Pedro da Aldeia. O município recebe a nova fase do Programa Limpa Rio no Canal do Mossoró, localizado no bairro Nova São Pedro. Será realizada a dragagem de cerca de três km do canal, atendendo a uma demanda antiga da população. A iniciativa é do Governo do Estado em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e conta com o apoio da Prefeitura aldeense.

Para o secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, o retorno do programa à cidade é fundamental para prevenir pontos de alagamento no município. “A volta do Limpa Rio é extremamente importante porque esse canal estava muito assoreado. A drenagem desse canal pega uma bacia muito grande e, com a temporada das chuvas, se a água não estiver fluindo, gera alagamento. São Pedro da Aldeia foi contemplado para fazer parte do programa e esperamos que, terminando a fase do Canal do Mossoró, seja dada continuidade em outros canais que precisam ser desassoreados também. É importante ressaltar que todo o material retirado do canal passa por processo de secagem na antiga salina e depois é levado para o aterro sanitário licenciado para receber esse tipo de matéria”, apontou.

O programa é desenvolvido pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e conta com apoio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Pesca e de Obras e Desenvolvimento Urbano.

O Programa Limpa Rio já impactou positivamente 35 municípios, realizando intervenções em mais de 90 rios e canais, contribuindo significativamente para a preservação ambiental e a segurança da população. Ao todo, foram retirados mais de um milhão e 600 mil metros cúbicos de sedimentos.

A nova fase do Programa Limpa Rio foi lançada em outubro deste ano no Palácio Guanabara, e contou com a presença do vice-governador Thiago Pampolha e do presidente do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Philipe Campelo. Também participaram do lançamento o secretário municipal de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, o secretário adjunto da pasta, Breno Bento dos Santos, e o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches.