Prefeita de Cabo Frio recebe representantes do Sindicato dos Profissionais da Educação

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, recebeu representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, núcleo Lagos (Sepe Lagos), na manhã desta terça-feira (8), no Gabinete Oficial.

O encontro, que teve a presença do secretário interino de Educação, Alessandro Teixeira, representou a abertura de um canal de diálogo entre a atual gestão do Governo Municipal e a categoria, já que há mais de dois anos, os profissionais não eram recebidos por um ocupante do cargo de chefe do Executivo.

Durante a reunião, que teve cerca de duas horas, a prefeita ouviu atentamente as reivindicações dos profissionais e se comprometeu a analisar as demandas e outras questões referentes à Rede Municipal de Ensino.

A prefeita Magdala Furtado ressaltou a importância de conversar diretamente com os servidores da Educação.

“Fiz questão de receber os integrantes do Sepe Lagos no Gabinete, pois acredito que o diálogo é a melhor forma de resolvermos os problemas. Como professora e gestora pública, digo que estamos trabalhando intensamente para proporcionar uma Educação de qualidade a nossas crianças e jovens”, destacou a prefeita.