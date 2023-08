Comsercaf reorganiza cronograma de coleta de resíduos urbanos em Cabo Frio e Tamoios

A Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf), autarquia responsável pelos serviços de limpeza, manutenção e iluminação pública, reorganizou o cronograma de coleta de resíduos urbanos em Cabo Frio e Tamoios. Ao todo, serão 31 equipes trabalhando diariamente na coleta do lixo domiciliar em todo o município, nos períodos da manhã e da noite. As equipes atenderão a 15 rotas, no distrito sede, e 13, em Tamoios, de segunda a sábado, com repasse nas vias principais também aos domingos.

Em Cabo Frio, de segunda a sábado, a partir das 8h, a coleta será realizada nos seguintes trajetos: Rota 1 – Foguete, Vila do Sol, Manoel Corrêa, Jardim Nautilus, Recanto das Dunas e Célula Mater; Rota 2 – Ogiva, Peró, Gamboa, Caminho Verde e Cajueiro; Rota 3 – Guriri, Bosque do Peró, Dunas do Peró, Jacaré, Sossego e Pontal do Peró; Rota 4 – Monte Alegre, Vila do Ar, Jardim Esperança (Parque Eldorado 1), Boca do Mato e Porto do Carro; Rota 5 – Jardim Esperança (Parque Eldorado 2), Jardim Peró e Monte Carlo; Rota 6 – Caminho de Búzios, Reserva do Peró, Colinas do Peró, Tangará, Parque Eldorado 3; Rota 14 – Reserva do Peró, Jardim Esperança, Nova Cabo Frio e Jardim Peró; Rota 15 – Monte Alegre e Cantinho do Céu.

Já as rotas noturnas começam a rodar às 19 horas. São elas: Rota 7 – Centro, Canto do Forte, Marlim, Passagem e São Bento (segunda a domingo); Rota 8 – Algodoal, Vila Nova, Itajuru e Braga (segunda a sábado); Rota 9 – São Cristóvão, Guarani e Braga (segunda a sábado); Rota 10 – São Francisco, Jardim Caiçara, Jardim Flamboyant e Parque Burle (segunda a sábado); Rota 11 – Praia do Siqueira, Palmeiras, Ilha da Conceição, Jardim Caiçara e Parque Burle (segunda a sábado); Rota 13 – Repasse nas vias principais dos bairros à meia-noite (segunda a domingo).

Em Tamoios, 15 equipes vão trabalhar nas 13 rotas planejadas. No período da manhã, a partir das 8h, a coleta do lixo domiciliar será realizada nos seguintes trajetos: Rota 1 – Florestinha, Orla 500, Vivamar, Verão Vermelho, Longbeach e Santa Margarida (segunda a sábado); Rota 2 – Samburá e Aquarius (segunda a sábado); Rota 3 – Centro Hípico, Parque Veneza e Aquarius (segunda a sábado); Rota 4 – Pista e Lado Praia (segunda a domingo); Rota 5 – Gargoá, Santa Margarida, Unamar e Vista Alegre (segunda a sábado); Rota 6 – Campos Novos e Vista Alegre (segunda a sábado); Rota 7 – Nova Califórnia (segunda a sábado); Rota 8 – Gargoá Santa Margarida, Unamar e Vista Alegre/área rural (segunda a sábado); Rota 9 – Campos Novos/área rural (segunda a sábado); Rota 10 – Botafogo (terça, quinta e sábado); Rota 11 – Campos Novos, Agrisa e São Jacinto/ área rural (segunda a sexta-feira); Rota 12 – Maria Joaquina/ Praia (segunda, quarta e sexta); Rota 13 – Maria Joaquina/área rural (terça, quinta e sábado). Nas Rotas 4 (pista e lado praia) e 7 (Nova Califórnia), a coleta de lixo acontece também às 14h, 18h e meia-noite.

O presidente interino da Comsercaf, Felipe Corrêa, ressalta que, com o cronograma de coleta de resíduos domiciliares, a população poderá se organizar para colocar o lixo nos horários em que as equipes estarão passando pelos bairros.

“Estamos reordenamos o cronograma de coleta de resíduos urbanos em Cabo Frio e Tamoios, que agora tem rotas e horários das coletas. Com isso, os moradores podem se organizar para colocar o lixo no horário em que a equipe passar pelo bairro. Isso é de extrema importância para manter a cidade limpa. Se a coleta na rua é realizada na parte da manhã, é fundamental que o morador deposite o lixo neste período, para que ele seja coletado. Estamos trabalhando intensamente para atender a determinação da prefeita Magdala Furtado, de deixar nossa cidade limpa e, para isso, contamos com a ajuda de todos”, afirma Felipe Corrêa.