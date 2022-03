Prefeito de São Pedro da Aldeia vistoria serviços de recapeamento asfáltico na Ponta do Ambrósio 

Para melhorar as condições de tráfego na Rua Antônio Araújo de Mendonça, na Ponta do Ambrósio, e visando a qualidade de vida da população local, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia está realizando o recapeamento asfáltico da via. Nesta quinta-feira (17), o prefeito Fábio do Pastel acompanhou o trabalho no local, feito com asfalto quente em uma extensão de 1.400 metros. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Serviços Públicos e vai recapear a rua nos dois sentidos.

O secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, e o chefe de gabinete, Moisés Batista, também acompanharam o serviço.

“Quero parabenizar toda a equipe envolvida e dedicada em entregar um trabalho de qualidade, segurança e conforto para os moradores da Ponta do Ambrósio. Estamos trabalhando muito para entregar cada melhoria e avanço para os bairros de São Pedro da Aldeia. Ainda vem muito mais por aí”, destacou o prefeito Fábio do Pastel.



Cerca de 15 profissionais estão trabalhando no local, com o auxílio de equipamentos adequados, como rolo compactador, retroescavadeira e placa vibratória. O objetivo é garantir um melhor desempenho na compactação asfáltica da via. Para melhor aderência do novo asfalto, a preparação da via envolve a colocação de emulsão asfáltica.