Prefeito Fábio do Pastel entrega reforma de Escola Mz. Vital Brasil neste sábado

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia irá entregar, neste sábado (29/07), mais uma escola reformada aos alunos e servidores da rede municipal de ensino. A Escola Municipalizada Vital Brasil, localizada no bairro Ponta do Ambrósio, passou por obras de ampliação, revitalização e acessibilidade para alunos PCD’s. A cerimônia será liderada pelo prefeito Fábio do Pastel e contará com a participação de membros da comunidade escolar, autoridades do Governo Municipal e representantes da sociedade civil.

A escola passou por uma reforma geral em seu prédio, pátio e salas de aula . O pátio interno recebeu uma revitalização na área coberta e na descoberta. O serviço no local envolveu a construção de dois blocos completamente novos para garantir a segurança e o conforto de estudantes e servidores. Ao todo, foram construídas cinco novas salas de aula para melhor atender aos alunos da unidade.

Pensando no bem-estar dos alunos PCD’s do município, a reforma foi planejada para melhor atender a todos os requisitos de acessibilidade. A unidade recebeu nova pavimentação com rampas de acesso e os banheiros foram totalmente adaptados com barras e sanitários exclusivos de PCD’s.

A E.Mz. Vital Brasil está localizada na Rua Antônio Araújo Mendonça, nº 704, no bairro Ponta do Ambrósio.