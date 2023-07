2ª edição do Araruama Wine Jazz Festival reúne estabelecimentos especializados em vinhos e alta gastronomia

Teve início nessa sexta-feira, 28, um dos eventos mais aguardados da Região dos Lagos, o Araruama Wine Jazz Festival, que acontece na Praça Menino João Hélio, no Centro.

Nessa segunda edição o evento conta com 7 estandes de gastronomia e estandes de casas especializadas em vinhos, além de representantes de vinícolas, como a Casa Geraldo.

Pra se ter uma ideia de tantas delícias, entre os pratos degustação, estão risotos, massas e paellas; e os preços variam de R$30 a R$40, sem contar as maravilhosas sobremesas, que variam de R$15,00 a R$25,00.

Já as casas de vinho oferecem excelentes safras, que podem ser vendidas desde uma taça a garrafas inteiras.

Anota aí as casas que estão presentes nessa segunda edição do Festival:

Gastronomia

*Arbô café botânico

*Chef Livia Perez

*Flor da Lagoa Gastronomia

*Bendita pizza

*Hanni Comida Árabe

*Mediterrâneo

*Paixões de Minas

Vinhos

*Casa do Vinho

*Adega W

*Adega Green Fruit

*Casa Geraldo

*Golden Market

Além da alta gastronomia e dos vinhos o Festival reúne grandes músicos nacionais e internacionais de jazz, blues e da música instrumental brasileira em três palcos diferentes até o domingo, 30.

O evento, que também conta com um estande de artistas plásticos que fazem pinturas com o tema do evento, é totalmente gratuito e está sendo realizado com muito carinho! Esperamos você e sua família!