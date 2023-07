Prefeitura de Cabo Frio anuncia mais 4 secretários municipais

Dando continuidade à formação do novo secretariado municipal, a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, assinou a nomeação de quatro novos secretários do Governo Municipal nesta sexta-feira (21). As definições foram publicadas em edição do Diário Oficial do Município. Os novos membros do primeiro escalão do Governo compõem a segunda leva de gestores das pastas anunciados pela chefe do Executivo cabo-friense.

Confira a lista dos novos secretários nomeados nesta sexta-feira:

Secretário municipal de Cultura: João Félix

Secretário municipal de Assistência Social: Fabrício Valladares

Secretário municipal de Agricultura e Pesca: Gustavo Gonçalves

Secretário interino de Educação: Alessandro Teixeira