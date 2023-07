Prefeitura de Búzios isola área onde uma baleia Jubarte encalhou nos costões da Praia de Caravelas

Nesta quinta-feira (20), apareceu nos costões rochosos da Praia de Caravelas, uma baleia da espécie jubarte morta e encalhada numa gruta. Imediatamente, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meios das coordenadorias da Defesa Civil e Guarda-vidas chegaram ao local e tomaram as medidas cabíveis e necessárias nestes casos. Também acionaram uma equipe da Secretaria do Ambiente e Urbanismo, responsáveis pela parte ambiental.

A equipe da Defesa Civil de Búzios, isolou toda a área do costão rochoso, onde está encalhada a baleia morta. Uma equipe de Guarda-vidas permanece no local aguardando as providências ambientais cabíveis da Secretaria do Ambiente e Urbanismo para solucionar a questão.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Daniel Rezende, o mamífero está sendo monitorado por terra e mar. Devido às condições climáticas, será um trabalho muito delicado, pois ela está presa numa gruta.

A Secretaria de Ambiente e Urbanismo, está providenciando um rebocador ou embarcação para removê-la do local, e leva-la para alto mar. Biólogos da Secretaria, também estão no local avaliando o mamífero.

Nesta época do ano, as baleias saem do Hemisfério Sul, onde se alimentam durante todo o ano e migram para Abrolhos, na Bahia, para se reproduzirem. Búzios e algumas cidades da Região dos Lagos fica no caminho delas.

De acordo com censo áureo, feito pelo Projeto Baleia Jubarte, de uma ONG que trabalha para a preservação da espécie. Em 2022, houve recorde no número de migração de baleias jubarte: 25 mil baleias estiveram no litoral brasileiro.

A equipe percorreu uma faixa que vai da divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará até o litoral norte de São Paulo. Pela estimativa do projeto, 25 mil baleias estiveram na costa brasileira. É o maior número já registrado desde que a contagem começou a ser realizada, há 21 anos.