Prefeitura de Cabo Frio inicia hoje, em Tamoios, distribuição de pulseirinhas de identificação de menores

Prefeitura de Cabo Frio inicia na segunda (13), em Tamoios, a distribuição de pulseirinhas de identificação de menores. A entrega será feita a partir das 8h na praia do Pontal de Santo Antônio e a estimativa é de que a ação seja realizada todos os finais de semana e feriados. O objetivo da proposta é oferecer mais segurança para responsáveis e crianças.

A iniciativa é da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, por meio da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio e na pulseirinha são inseridos dados com nome e telefone dos responsáveis para que as crianças sejam identificadas com facilidade. No município, desde o início da ação em 2022, já foram entregues mais de 10 mil pulseiras e mais de uma centena de crianças já foram localizadas e entregues aos seus responsáveis.

“Nossa intenção é fazer com que os momentos de lazer de moradores e turistas sejam de boas memórias, com mais segurança. Então, responsáveis que estiverem com suas crianças na praia, procurem um guarda municipal e solicitem uma pulseirinha de identificação”, pediu André Magalhães, secretário de Direitos Humanos e Segurança de Cabo Frio.

Segundo ele, na alta temporada é grande o número de pessoas nas praias, então, caso a criança se perca, a pessoa que a encontrar já pode entrar em contato com o responsável ou encaminhar até um guarda civil municipal na base que será montada na praia.