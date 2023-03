Prefeitura de Cabo Frio produz mobiliário com madeiras reaproveitadas do antigo deck do Canal do Itajuru

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Saneamento e da Comsercaf, tem dado utilidade às ripas de madeira retiradas para reforma do deck da Orla do Canal do Itajuru. Com habilidade e as ferramentas adequadas de carpintaria, funcionários do Parque Natural Municipal do Mico Leão Dourado, em Tamoios, reaproveitam o material, transformando-o em novos objetos.

Desta forma, dentro dos princípios da sustentabilidade ambiental, a madeira reutilizada foi transformada em placas indicativas e de trilhas do Parque do Mico-Leão-Dourado, assim como passagens para o próprio mico-leão e também em mesas, que serão usadas nas feiras e eventos realizados no Horto Municipal, no Portinho.

Parte da madeira foi reaproveitada na própria reforma de deck, mas o material restante continuará a ser retrabalhado, de modo a ganhar novas formas e utilização pelo município.

O novo deck do Canal do Itajuru e da Orla Scliar foi entregue à população em agosto do ano passado, após passar por 90 dias de reforma, em que foram retiradas todas as madeiras de circulação e feito o nivelamento do piso.