Renatinho Vianna é absolvido na Ação Civil Pública que o afastou da Prefeitura de Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial do Cabo Renatinho Vianna foi absolvido pelo Juízo da Vara Única de Arraial do Cabo/RJ, na Ação Civil Pública que o afastou da Chefia do Poder Executivo Municipal em 15/12/2020, impedindo que concluísse seu mandato.



No processo, Renatinho foi acusado de “desmontar” a máquina administrativa após o pleito eleitoral de 2020, com base apenas em acusações feitas pelo então Prefeito eleito Marcelo Magno (PL), que se queixava da lentidão no processo de transição.



Assim, Renatinho foi afastado do cargo de Prefeito em 15/12/2020, antes do final de seu mandato, o que o impediu de entregar a Prefeitura a seu sucessor com as contas totalmente em dia.



Ocorre que agora, 2 anos e meio depois, após a defesa apresentada pelo escritório do Dr. David Figueiredo, o próprio Ministério Público reconheceu a inexistência de ato de improbidade administrativa na conduta de Renatinho Vianna, acolhendo a argumentação do jurídico do ex Prefeito, o que ocasionou a extinção do processo.



“Sempre tivemos plena convicção de que provaríamos a inocência do Prefeito Renatinho Vianna e assim foi feito. A justiça nem sempre é feita na velocidade que desejamos, mas com trabalho duro e dedicação a verdade aparece”, disse o Dr. David Figueiredo, advogado do ex-prefeito.