Prolagos abre inscrição para programa gratuito de capacitação de jovens para o mercado de trabalho

A quinta edição do Pioneiros, programa gratuito de capacitação para o mercado de trabalho realizado pela Prolagos, disponibiliza 30 vagas para estudantes de 15 a 18 anos da rede pública de ensino para uma imersão no cenário do saneamento básico através de palestras, workshops, visitas em instalações operacionais e atividades de campo. Os participantes poderão concorrer a duas vagas de Jovem Aprendiz, além de bolsas na Universidade Veiga de Almeida (UVA), em Cabo Frio.

Para se candidatar as vagas, os participantes precisam atender alguns requisitos: fazer parte de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, ou ser de comunidades de pescadores ou quilombolas; ou ter parentesco com algum colaborador da concessionária, além de estar frequentando regularmente a escola e demonstrar efetivo interesse em participar do projeto do início ao fim.

O programa tem o objetivo de aprofundar o conhecimento dos jovens no mercado de trabalho e na atuação em diferentes profissões. Após dois meses de imersão, os participantes deverão produzir um projeto inovador visando solucionar um problema ou contribuir para a melhoria do saneamento básico na região, com apoio da equipe técnica da empresa. Os melhores projetos vão concorrer à etapa regional e os jovens vencedores se credenciarão para a etapa nacional, disputando com representantes de outras unidades da Aegea Saneamento, grupo no qual a Prolagos faz parte.

“O programa, criado em 2019 dentro das reuniões com a liderança comunitária, tem sido um grande sucesso para a concessionária. Já tivemos quatro jovens da nossa região que apresentaram os melhores projetos no âmbito nacional, conquistando vagas de Jovem Aprendiz na Prolagos e que trabalham com a gente até hoje e ocupam funções nas áreas administrativas da empresa”, comenta a coordenadora de Responsabilidade Social da Prolagos, Simony Dias.

Em 2022, uma dupla da Região dos Lagos venceu a etapa nacional. Pedro Henrique Alves e Vitor Moreira propuseram a implementação do projeto Mundo Verde que consiste na implementação de um jardim de chuva no bairro Boa Vista da cidade Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, para conter pontos de alagamentos. Ao todo, 116 jovens já passaram pelo programa.

“Foi minha primeira experiência em uma empresa grande. No programa, eu conheci o mundo do tratamento de água e esgoto e como se relaciona com a preservação do meio ambiente. Além disso, me deu uma grande experiência com o mundo corporativo. A dica que eu dou para quem vai entrar no programa este ano é aproveitar todo conteúdo apresentado com as palestras e workshops”, comentou Laryssa Nascimento dos Santos, atendente do setor comercial, que participou da primeira turma do Pioneiros e teve seu primeiro emprego na concessionária em 2019, como Jovem Aprendiz.

As inscrições acontecem entre os dias 7 e 21 de julho, no site da Prolagos (www.prolagos.com.br). Os resultados sairão entre os dias 24 e 28 de julho, com início das aulas em 1º de agosto. Para se cadastrar é preciso dos seguintes documentos:

– Cópia do histórico escolar;

– Comprovante de matrícula da instituição de ensino em que o aluno está matriculado;

– Cópia do RG e CPF do estudante;

– Cópia do RG e CPF da mãe, pai ou representante legal, se menor de idade;

– Termo de autorização e de uso de imagem assinado pelo responsável legal, fornecido pela concessionária;

– Cópia do Comprovante de Residência.