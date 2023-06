Secretária de Educação de Cabo Frio é eleita coordenadora regional das Baixadas Litorâneas em evento no município de Búzios

By

A secretária de Educação de Cabo Frio, Elicéa da Silveira, está participando do 76º Fórum Estadual Extraordinário de Dirigentes Municipais de Educação, promovido pela Undime-RJ. Além de palestras, discussões e atividades de aprendizado, também foi eleita a nova diretoria da Undime para o biênio 2023-2025, sendo a secretária escolhida coordenadora regional das Baixadas Litorâneas.

Durante o evento, os dirigentes municipais de educação têm a oportunidade de compartilhar suas experiências bem-sucedidas com ações de prevenção e segurança implantadas em suas redes escolares. O evento começou nesta quarta-feira (21), em Armação dos Búzios, e será realizado até a próxima sexta-feira (23), com o tema “Compreendendo os parâmetros nacionais e seu uso como referência para a construção de uma educação com qualidade”.

O fórum também oferece momentos de capacitação técnica, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que realiza atendimento individual aos municípios para discutir o Programa de Ações Articuladas (PAR) e obras relacionadas. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) apresentará os resultados de uma pesquisa realizada junto aos municípios sobre “Evasão Escolar – Conclusões e Orientações fornecidas às redes”.

Temas como Gestão Democrática, Currículo e Aprendizagem na Educação Infantil, Plano Municipal da Primeira Infância e Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) também serão apresentados no fórum, com debates que prometem contribuir para o sucesso da gestão da educação pública municipal.