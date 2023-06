Prefeitura de Iguaba Grande realiza três novas inaugurações nesta quinta

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande está investindo na criação de novos espaços públicos visando a transformação da cidade. Foram inauguradas, nesta quinta-feira (22), a Ordem de Início das obras da Creche e da Quadra Poliesportiva e da Pedra Fundamental de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). Todos os empreendimentos no Portal de Iguaba, no bairro de São Miguel.

Os trabalhos na secretaria de Educação não param. Com o objetivo de levar mais conforto aos moradores do bairro São Miguel, a nova creche atenderá a 120 crianças com faixa etária de 6 meses a 3 anos e ficará localizada na Rua Aroeira lote 113, próximo à trilha ecológica. Está prevista para o final do ano a entrega da nova creche, o objetivo da SEDUC é que o ano de letivo de 2024 comece com essa nova conquista

Já a secretária de Turismo, Esporte e Lazer permanece empenhada em levar o esporte aos moradores da cidade. A Quadra Poliesportiva do Terral, que será na Rua Peroba, terá arquibancada e área verde e visa fortalecer as ações que unem esporte e lazer, elevando a qualidade de vida e fomentando os desenvolvimentos humano e social.

Enquanto a secretaria de Saúde, com a nova UBS de São Miguel, irá proporcionar uma melhor distribuição dos atendimentos realizados no município, garantindo aos munícipes um atendimento mais rápido e eficiente.

“Estamos muito contentes em poder proporcionar aos moradores do bairro São Miguel, uma melhor qualidade de vida. O desejo de crescimento já era antigo e finalmente podemos atender às solicitações dos moradores nas áreas da Educação, Esporte e Saúde”. Comentou o Prefeito, Vantoil Martins.