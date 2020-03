1001 paralisa viagens do Rio para a Região dos Lagos

Na tarde desta terça-feira, dia 17, a empresa de ônibus Auto Viação 1001 alterou suas linhas.

Confirma o comunicado na íntegra:

“Informamos que, a partir de hoje, teremos alterações nas operações da Viação 1001. As linhas interestaduais com origem ou destino ao estado do Rio de Janeiro estão suspensas por 15 dias.

Além disso, todas as partidas da cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana, com destino a localidades do interior e Região dos Lagos, também estão paralisadas pelo mesmo período.

Já os ônibus das linhas urbanas terão a capacidade reduzida e somente irão operar com passageiros sentados. As demais linhas fora da região metropolitana do Rio de Janeiro, irão operar com 50% da capacidade de assentos.

Essas medidas atendem ao decreto 46.973, publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro, e a portaria da DETRO n. 1518 de 16 de março de 2020, que determinam orientações para a circulação de linhas interestaduais e Intermunicipais de ônibus com origem em estados com circulação do vírus confirmada ou situação de emergência decretada.



Contamos com a compreensão de todos neste momento de cuidado e atenção ao combate do novo Coronavírus (COVID-19)”1.