Abertura de novas empresas cresce 20% em São Pedro da Aldeia

O atendimento a empresas no município de São Pedro da Aldeia está em destaque no Estado do Rio de Janeiro, tanto pelo número de processos que são analisados, quanto pela celeridade no serviço. A parceria do governo municipal com a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) propiciou que, apenas neste ano, fossem abertas 27 empresas e 211 microempreendimentos no município. Dentre os novos empreendimentos estão comércios varejistas de diversos setores, empresas de construção de edifícios, dentre outros. A cidade registrou um crescimento em torno de 20% comparado ao mesmo período de 2020.

Segundo a delegada da Jucerja na cidade, Ivonete Santos, a junta, o Desenvolvimento Econômico, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro e o Sebrae caminham juntos em prol do mesmo objetivo, que é desburocratizar os procedimentos para empresas, principalmente de baixo risco, assim como fomentar o empreendedorismo regional.

“Facilitar a vida dos empreendedores com redução do tempo e da burocracia processual é de extrema importância para a geração de renda e melhoria do setor econômico, promovendo, com isso, importantes avanços no alinhamento do desenvolvimento sustentável e regional, com a abertura de pequenos negócios, cada vez mais rápida”, relata

O avanço e crescimento econômico do município podem ser constatados pelos números oficiais apresentados no sistema da Jucerja. Os dados apontam a abertura de 27 novas empresas e 211 microempreendedores somente nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, com um crescimento em torno de 20% comparado ao mesmo período do ano de 2020.

O presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), Dr. Affonso D’Anzicourt, e o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRC-RJ), Samir Nehme, junto à assessoria e diretores do CRC, apresentaram projetos para o município em visita para alinhamento do conselho com a gestão municipal.

Foram sugeridas a regulamentação do Dia do Contador no município e de um guichê prioritário para os profissionais de contabilidade no setor de atendimento da Secretaria de Fazenda na prefeitura, além de inserir no cadastro municipal o campo obrigatório do profissional contábil responsável pela empresa.

A delegada da junta no município reforçou o tempo médio recorde de atendimento e apontou ainda o empenho dos servidores da Junta, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que realizam a análise dos processos das empresas. “A 22ª Delegacia da Jucerja de São Pedro da Aldeia oferece atendimento diferenciado e célere aos profissionais de contabilidade e empresários, com julgamento dos processos em um tempo médio de 20 minutos para retorno aos usuários. Para isso, destaco a excelência da equipe desta Delegacia, que realiza os procedimentos mercantis com zelo, dedicação e comprometimento. Parabenizo e agradeço ao prefeito Fábio do Pastel por manter esta equipe competente”, destacou Ivonete.

A Delegacia da Jucerja de São Pedro da Aldeia está localizada na Rua Adolfo Silveira, n° 65, Centro.