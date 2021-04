Advogada é presa em Cabo Frio pelo crime de tortura contra os próprios filhos

No dia de hoje, 26, por volta das 12h, Policiais Civis da 126ªDP, em Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial Titular, Dr. Carlos Eduardo Pereira de Almeida, capturaram a advogada Fabiana G.R.R.F.



Contra Fabiana pendia o Mandado de Prisão Preventiva CNJ 0002931-06.2021.8.19.0011.01.0001-13 pelo crime de Tortura, expedido nos autos do Processo 0002931-06.2021.8.19.0011, oriundo da comarca de Cabo Frio. Fabiana, após levantamento de dados do setor de inteligência, foi capturada na Av. Nilo Peçanha, 73, Centro, nesta Cidade.

Fabiana, no ano de 2018, foi condenada nos autos do Processo: 0138653-18.2016.8.19.0001, pelo crime de Lesão Corporal, perpetrados em desfavor de dois dos cinco filhos que possui. As agressões teriam ocorrido no ano de 2014, quando as vitimas ainda eram menores de idade, através de pauladas.

No mês de fevereiro do corrente ano, Fabiana novamente agrediu um terceiro filho, desferindo tapas contra o rosto de um terceiro filho de apenas sete anos.



As agressões teriam sido registradas pelo atual companheiro de Fabiana, que, inconformado, enviou o vídeo para o pai da criança alertando sobre a agressividade da mãe.

O pai da vítima, ciente do histórico de agressões por parte de Fabiana, temendo piores consequências como casos semelhantes amplamentes divulgados na mídia, acionou o Poder Judiciário, que expediu a respectiva Ordem de Prisão.

Fabiana é advogada inscrita OAB/RJ 165030, e, após a captura foi conduzida a 126DP, em Cabo Frio, para a formalização das medidas de praxe, onde aguarda o encaminhamento ao Sistema Prisional.