Aluna da rede pública de Cabo Frio conquista prêmio nacional de Inovação

Depois de seis meses do início de sua trajetória no Pioneiros, programa de capacitação profissional oferecido pela Prolagos, Amanda Rodrigues, de 16 anos, conquista o primeiro lugar no Prêmio Inovação Aegea, na categoria Jovens Pioneiros. A jovem que cursava o segundo ano do Ensino Médio no Ciep Hermes Barcelos, em Cabo Frio, no ano passado, foi a grande vencedora da etapa local. A cerimônia de encerramento aconteceu nesta quarta-feira (12), na sede da Aegea, holding de saneamento da concessionária, em São Paulo.

Para Amanda, participar do Pioneiros transformou sua forma de analisar o mundo e principalmente, de enxergar a si mesma. “Hoje me sinto mais confiante no que penso, no que quero fazer e sou muito grata por isso. Eu estava um pouco perdida a respeito do que seguir quando acabasse a escola. Mas depois do programa, eu não me sinto mais assim. Tenho em mente um caminho e é o do saneamento”, comentou a jovem.

O projeto vencedor traz atenção para o desperdício de água que extrapola das caixas d’água de algumas casas no bairro Jardim Peró, na periferia do município de Cabo Frio. A indiferença dos moradores ao verem os reservatórios transbordarem, apesar das campanhas de conscientização, serviu de estímulo para a estudante elaborar o projeto de doação de boias para as famílias que coletarem óleo de cozinha usado.

Durante dois meses, 30 alunos do ensino médio da rede pública de Cabo Frio viveram uma imersão no saneamento e no mundo corporativo. Ao final, eles foram desafiados a elaborar projeto de melhoria para o local onde moram. A coordenadora de Responsabilidade Social Francine Melo participou de todo o processo. “Foi muito gratificante acompanhar o desenvolvimento da Amanda e de todos os pioneiros durante esses últimos meses. É emocionante o potencial de inovação, criação e realização deles. Tudo que precisam é de uma oportunidade de se fazer presente, de manifestar suas ideias e é isso que o Pioneiros faz. Nós conseguimos abrir portas e ampliar a perspectiva de futuro desses jovens”, disse.

Outros dois trabalhos de jovens inovadoras de Teresina, no Piauí, e Timon, no Maranhão, concorreram a premiação. Durante a visita a capital paulista, o grupo de pioneiras ainda participou de uma programação especial com foco em inovação e cultura. As jovens visitaram a sede do Facebook, o Museu Afrobrasil e participaram de palestras com foco em carreira e educação.

Pioneiros

O programa é uma iniciativa da Aegea e visa ampliar o conhecimento dos jovens sobre o mercado de trabalho e a atuação em diferentes profissões. De forma prática, eles aprendem sobre diferentes áreas da empresa e sobre os serviços de infraestrutura e saneamento, estimulando o pensamento crítico e reflexivo, o senso de responsabilidade, a criatividade e a inovação. Os alunos participam de palestras com temas como tecnologia de informação, processos de tratamento de água e esgoto, liderança e protagonismo, planejamento empresarial, além de visitas as unidades operacionais da Prolagos. Após a imersão nos assuntos, eles recebem o desafio de elaborar um projeto que contribua com o saneamento no bairro em que vivem. A edição deste ano irá acontecer ainda no primeiro semestre e será ampliada para todos os municípios da área de cobertura da concessionária.