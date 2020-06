Aniversário de Iguaba Grande terá programação online a partir deste sábado

Nesta segunda-feira (8) Iguaba Grande completa 25 anos de emancipação. Devido à pandemia do Covid-19, neste ano a comemoração será totalmente online com lives na página do Facebook da Prefeitura. Estão programados culto, missa, shows musicais, hasteamento de bandeira e Festival Gastronômico Delivery.

A programação será oficialmente aberta neste sábado (6), às 19h, com culto de ação de graças ministrado pelo pastor Reinaldo Nogueira. No domingo (07), das 13h às 19h30, acontecem os shows online com bandas locais. Entre as atrações estão apresentação da Comig e ainda Fino da Cor, Roger Sampaio, Atitude Real, Me Leva Aí, Leonardinho, Grupo Nosso Jeito, Forrozão Capa Loka, Joel e Rafael e Naldinho Costa (Forró Legal D+). Já na segunda-feira, dia do aniversário da cidade, às 9h terá hasteamento da bandeira, e às 19h30 missa solene de comemoração com o Padre Júlio.

Também na segunda-feira (8), como parte dos festejos de aniversário da cidade, será lançado o I Festival Delivery de Gastronomia de Iguaba Grande. Organizado pela Secretaria de Turismo, o evento acontecerá até o dia 30 deste mês. De acordo com a secretária de Turismo, Carla Cristina, “além de ser parte das comemorações dos 25 anos de emancipação de Iguaba, o objetivo deste festival também é incentivar as vendas do segmento de gastronomia da cidade neste momento de pandemia e isolamento social por causa do novo coronavírus”.

Cerca de 30 restaurantes devem participar do festival. Entre comida japonesa, massas, hambúrgueres, petiscos, churrasco, pastéis, combos e bebidas, cada restaurante vai apresentar um único prato com valor entre R$ 20 e R$ 90. Os estabelecimentos interessados têm até hoje para se cadastrar pelo telefone (22) 99884-1305.