Arraial do Cabo é destaque no turismo

Arraial do Cabo aparece no ranking das 25 melhores praias do Brasil e do mundo! Os locais foram indicados pela premiação “Travellers Choice”, realizada anualmente pelo site TripAdvisor. A escolha é feita por turistas nacionais e internacionais.

As Prainhas do Pontal do Atalaia estão em 2º lugar como as mais bem avaliadas no Brasil. A Praia do Farol, com acesso apenas de barco, ganha destaque em 3º lugar. Para agradar os aventureiros e também aqueles que gostam de um passeio de barco, a Praia do Forno está em 5º lugar.

E para deixar os cabistas ainda mais orgulhosos, a lista mostra as Prainhas do Pontal em 12º lugar entre as melhores praias do mundo!! A Classificação reflete as melhores indicações em termos de serviços, qualidade e satisfação do cliente.

As praias do município cabista também aparecem no ranking entre as 10 melhores da América do Sul. “Esse reconhecimento é muito importante para a cidade, principalmente pelo potencial turístico. Continuamos trabalhando para que este nível seja mantido para que os nossos visitantes se apaixonem, indo para casa com gostinho de quero mais”, afirmou Olavo Carvalho, Secretário de Turismo e Eventos de Arraial do Cabo.

