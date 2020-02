Arraial do Cabo espera receber 600 mil turistas no Carnaval

O Carnaval já começou e Arraial do Cabo preparou um planejamento especial para o feriado! A expectativa é que o município receba 600 mil visitantes durante o período de folia. A taxa de ocupação já chega a 80%.

A Secretaria de Turismo criou uma nova Central de Atendimento ao Turista (CAT) na Praça da Independência e reforçou o quadro de Promotores Turísticos em todas as centrais, que vão ajudar os visitantes com as informações sobre o município. As centrais funcionarão durante todos os dias de folia, na Praia dos Anjos, Pórtico, Praça da Independência (Guarani), Igreja Nossa Senhora dos Remédios, Marina dos Pescadores, Rodoviária, Praia Grande e Prainha.

Com a cidade lotada, a preocupação com o lixo aumenta e a Secretaria Municipal do Ambiente alerta os moradores e visitantes quanto ao descarte de lixo nas praias. É importante que as pessoas tenham a responsabilidade sobre o lixo produzido e a consciência de que ele deve ser descartado em locais apropriados, como as lixeiras espalhadas pela cidade.

A Secretaria de Serviços Públicos também alerta sobre o despejo de entulho nas vias e calçadas durante o feriadão. Os restos de materiais de obras não devem ser colocados para fora neste período devido à dificuldade de recolhimento por meio dos caminhões e tratores, em função do grande fluxo de veículos na cidade.

Na Marina dos Pescadores, área de embarque e desembarque de turistas, a segurança e o atendimento emergencial serão reforçados.

A Secretaria de Segurança Pública (SEMUSP) estará com seu efetivo em regime extraordinário nas ruas, durante todo o dia. Toda a equipe estará de plantão para orientar os visitantes e coibir possíveis ações irregulares no município.

Os agentes contam com 6 viaturas, incluindo a Grupamento de Apoio Operacional (GAOp), 2 motocicletas, 4 cães e 2 reboques. A equipes também estarão realizando rondas nos distritos.

Guardas vidas terão escala extraordinária, dobrando os serviços e colocando todo o efetivo nas praias da cidade. A Guarda Ambiental Marítima terá plantão de 24 horas para atender as necessidades do município.

Outros setores, como: COMTRANS, Posturas, Guarda Municipal também estarão trabalhando em conjunto para o ordenamento da cidade. As equipes da Guarda Ambiental Marítima estarão fazendo ronda em todas as praias do município. Em caso de emergência ou para fazer alguma denúncia, o morador ou turista pode entrar em contato com a Guarda Municipal pelo telefone 153.

Além do trânsito e da segurança à noite, a SEMUSP tem como atribuições o ordenamento dos passeios de barco, Pontal do Atalaia e Pórtico.

Algumas ruas e avenidas terão alteração no trânsito entre os dias 22 de fevereiro e 1º de março. Na Praia Grande a Avenida Hermes Barcellos e rua Epitácio Pessoa vão ser interditadas, além da Avenida Luiz Correa, a rua Carlos Aguiar, rua Santa Cruz e a rua Olivia C. Vidal, na Praia dos Anjos.

Na saúde, o Hospital Geral de Arraial do Cabo está com Pronto Socorro preparado para receber as emergências durante o período. De acordo com a Secretaria de Saúde, será instalada uma tenda para atendimento na Praia dos Anjos, onde a maioria dos blocos ficam concentrados.

O Pronto Socorro de Figueira também estará aberto para atender as demandas dos distritos de Arraial do Cabo.

A Prefeitura de Arraial do Cabo informa também que o som será desligado todos os dias as 2h da madrugada. A medida ocorre seguindo o Código de Posturas do município, em consonância com a Polícia Militar, em respeito aos moradores das residências próximas de onde os blocos irão acontecer.